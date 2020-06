Esto es lo que usa Ninel Conde para mantener el área de los ojos como quinceañera La cantante asegura que este dispositivo es una maravilla Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ninel Conde goza de una de las figuras más increíbles y envidiadas del mundo del espectáculo y ella lo sabe muy bien porque no pasa un día sin que pose supersexy para sus seguidores en las redes sociales. Eso sí, ese cuerpazo la artista no lo obtuvo de la noche a la mañana, sino a base de un constante esfuerzo que incluye una rutina de ejercicios y una alimentación saludable. Eso sí, la artista tampoco descuida su piel y no escatima en gastos ni cuidados para mantenerla luciendo como porcelana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sabemos que por su trabajo, la cantante tiene que mantenerse luciendo espectacular, pero es evidente que la artista se toma los cuidados muy en serio. Gracias a su nueva cuenta de Instagram @Condetips, hemos podido ver todos sus secretos de belleza, incluyendo las cremas y herramientas que usa para mantener su figura. Fue precisamente en esa cuenta dónde hace poco compartió un video dónde muestra cómo se cuida el área de los ojos. “Aquí les dejo mi ritual”, escribió Conde junto a dos videos que publicó en dicha cuenta. “Todos los días mis amores, cuido mi rostro. Además de realizar una buena limpieza. Mi rutina continúa con el contorno de ojos” En el video se ve cómo la cantante usa un dispositivo con el que masajea la delicada área de los ojos y de paso va explicando de la manera que funciona el mismo. Según ella misma explicó en un post anterior, el dispositivo reduce las ojeras, restaura la luminosidad del área, reduce la inflamación y también hidrata. Y la verdad es que, si esto es lo que usa para mantenerse joven, pues parece que sí funciona. Aunque la cantante no compartió el nombre del dispositivo, sí le indicó a sus seguidores que podían contactarla para obtener más información.

