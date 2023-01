¡Wow! Tienes que ver a Ninel Conde posando en ropa interior en medio de la nieve La cantante mexicana disfrutó de unos merecidos días de descanso en las montañas de Jackson Hole, Wyoming. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ninel Conde goza de una de las figuras más increíbles y envidiadas del mundo del espectáculo y ella lo sabe muy bien. Por eso no pierde oportunidad de posar en ropa supersexy o diminutos, imágenes que dejan sin aliento a sus miles de seguidores. Claro está, la artista no obtuvo semejante figura de la noche a la mañana. Para lograrla y sobre todo, para mantenerla, la cantante lleva una rigurosa rutina de ejercicios y una alimentación bastante saludable, incluso hasta cuando se va de viaje. Si bien muy a menudo la vemos con sexy y coquetos sets de hacer ejercicios, vestidos bastante reveladores y los trajes de baño más sexy, ahora sí que nos dejó con el ojo cuadrado al verla en un diminuto bikini en plenas vacaciones en la nieve. Resulta que Conde usó la ropa interior más sensual para posar en medio de la nieve en las montañas de Jackson Hole, en Wyoming, en dónde disfrutó de unos merecidos días de descanso. En las explosivas imágenes la bella artista aparece con un sostén negro y diminutos panties del mismo color. Este look lo complementó con un abrigo marrón, botas de nieve y un gorro tejido que protegía su cabeza del inclemente frío. Eso sí, esas fotos así tan sexy, en las que presumió su increíble abdomen y definidas piernas, las realizó lo más rápido posible para no resfriarse y poder regresar a esquiar en el mágico lugar. Sin duda, Conde sabe muy bien como calentar hasta los lugares más fríos. ¡Regia! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ninel Conde en la nieve en ropa interior Credit: Instagram/Ninel Conde Ninel Conde en la nieve en ropa interior Credit: Instagram/Ninel Conde Ninel Conde en la nieve en ropa interior Credit: Instagram/Ninel Conde

