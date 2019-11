Mira lo diferente que luce el rostro de Ninel Conde ¿Se habrá hecho algo? El rostro de la cantante luce muy diferente a lo que lucía hace varios meses. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que para mantener el rostro en optimas condiciones y mantener las arrugas lejos, nada como tener una estricta rutina de belleza que incluya un suero, un aceite facial y un hidratante que idealmente tenga protector solar. A eso se aúnan las mascarillas que se deben aplicar dos o tres veces a la semana y uno que otro facial de manos de un experto. Esto permite que el rostro luzca impecable. Pero también existen procedimientos más profundos como el Botox o rellenos, y hasta cirugías para retrasar el paso del tiempo. Las primeras en recurrir a estos son, sin duda, las famosas que necesitan mantenerse vigentes y luciendo increíbles para su público. Alguien que se cuida muchísimo es Ninel Conde y por eso siempre luce prácticamente perfecta. Sin embargo, hace unas semanas hemos visto que su rostro ha ido cambiando y de qué manera. Haciendo un análisis de las fotos que la artista mexicana ha subido últimamente a su cuenta de Instagram, hemos notado que la cara de la cantante luce más definida, mucho más larga y delgada. Obviamente Conde tiene un excelente maquillista que le hace un trabajo genial y que gracias a la técnica de contour le deja el rostro perfecto. Lo cierto es que luce muy diferente a lo que lucía hace unos meses. En realidad, su cambio en el rostro podría ser gracias al excelente maquillaje que le aplican o podrían ser que decidió hacerse uno que otro arreglito. ¿Quizás un pequeño estiramiento facial? ¿Se removió grasa del rostro? ¿Rellenos en los pómulos? Eso es algo que la verdad no sabemos. Lo cierto es que la también artista siempre luce espectacular y no tenemos nada que criticarle. No tenemos duda de que Conde hace muchísimo ejercicio y por eso tiene semejante figura. Y estamos seguras de que se somete a muchos tratamientos de belleza para lucir siempre fabulosa. Realmente es una de nuestras favoritas. ¿Crees que la cantante luce igual o que se hizo uno que otro arreglito? Advertisement EDIT POST

