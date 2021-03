Close

El look del día - febrero 18, 2021 Por Yolaine Díaz

Las celebridades continúan con su vida cotidiana este 2021 en el que las mascarillas siguen siendo el accesorio indispensable en el exterior, pero siempre ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Kylie Jenner, Karina Banda y Francisca Lachapel son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus looks y elige tu favorito.

Francisca Lachapel
La presentadora presumió su embarazo con este coqueto minivestido azul.

Jessica Carrillo
El negro siempre es una buena opción y la periodista lo sabe muy bien. Mira que bello le queda este look.

Ninel Conde
La cantante mexicana calentó las pantallas con este sexy look de pantalón corto, top rojo con pronunciado escote, jacket con pedrería y botas por encima de la rodilla, que llevó durante su visita a los estudios de Despierta América (Univision).

Jessica Rodríguez
La reportera de Despierta America (Univision), eligió este ceñido vestido maxi con lunares y tenis blancos, para estar al pendiente de todo durante los ensayos de Premio lo nuestro.

Karina Banda
Chic y moderna lució la presentadora con este minivestido, que complementó con fabulosas botas con estampado de pitón.

Kylie Jenner
Captamos a la empresaria dando un paseo por Santa Bárbara, CA, ataviada con este look casual de jeans, top gris, tenis blancos y abrigo negro acolchado.

Paula Echevarría
Nos encantó este look tan chic que portó la actriz española, perfecto para esta temporada. Además, disimuló muy bien su embarazo.

Yuri
Encontramos a la cantante mexicana en los ensayos de Premio lo nuestro, en Miami, portando este juvenil look de pantalón estampado, camiseta negra y chaqueta del mismo color.

Aleyda Ortiz
Superesbelta lució la exreina de belleza con este ceñido vestido estampado de manga larga. Nos encantaron los accesorios.

