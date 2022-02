El look del día - febrero 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ninel Conde, look del dia Credit: Cortesía No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Lili Estefan, Ninel Conde y la reina Letizia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Vielka Valenzuela Vielka Valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Vielka Valenzuela La presentadora dominicana combinó su lindo minivestido estampado con llamativos botines amarillos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lucy Hale Lucy Hale, look del dia Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la actriz portando este cómodo look de jeans, suéter y botines, que resaltó con una fabuloso bolso Fendi. 2 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista mostró sus atributos con este fabuloso vestido maxi con estampado de leopardo, pronunciado escote y cutouts. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Cortesía La cantante está más esbelta que nunca y lo demostró con este sexy vestido morado. 4 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía Quedamos fascinadas con este moderno vestido negro de una sola manga que portó la presentadora. ¡Regia! 5 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española combinó su supercool jacket estilo militar, con un pantalón negro, suéter del mismo color y botas de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/GC Images Sobria y elegante lució su majestad con este look de pantalón negro, blusa del mismo color y chaqueta estampada. 7 de 9 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado, look del dia Credit: Instagram/Despierta América La actriz venezolana estuvo en Despierta América (Univision), junto a Ninel Conde y para la ocasión eligió este minivestido blanco que dejaba ver su esbelta figura. 8 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan La querida flaca eligió este look de pantalón negro de cuero, suéter rojo y botines, para una de las recientes transmisiones de El gordo y la flaca (Univision). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 2, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.