El look del día – enero 31, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ninel Conde Credit: IG/Ninel Conde Salma Hayek, Agueda López y Ninel Conde son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Con la ayuda de la estilista Denise del Pino, la exmiss Universo eligió esta propuesta azul celeste de Pinkapple Dresses. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Resaltó su belleza natural con un vestido amarillo en un tono muy favorecedor para su tez complementado con un cinturón dorado. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Samir Hussein/WireImage La princesa vistió de verde con un saco largo y bolso a juego durante una visita oficial al Kirkgate Market de Inglaterra. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: IG/Ninel Conde ¡Qué cuerpazo! Comenzó la semana con estilo portando un minivestido de cuentas plateadas con un escote de infarto. 4 de 9 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson Credit: Charley Gallay/Getty Images for Netflix La actriz americana lució más joven que nunca con esta propuesta al rojo vivo de Naeem Khan en el estreno de su nuevo documental, Pamela: A Love Story. 5 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad optó por una pinta blanca y negra con botas clásicas para lograr un look chic y sofisticado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la mexicana en camino a un programa de entrevistas vistiendo un pantsuit de saco cropped con una blusa fucsia. 7 de 9 Ver Todo Águeda López Agueda Lopez Credit: IG/Agueda Lopez La bella esposa de Luis Fonsi acaparó miradas con su look para la boda de Marc Anthony, desde su traje rojo hasta su maquillaje creado por Lio Maldonado. 8 de 9 Ver Todo Alix Aspe alix aspe Credit: IG/Alix Aspe Cool y casual, la joven presentadora vistió al estilo Gen Z con una camiseta de tie dye, jeans y un maquillaje natural. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – enero 31, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.