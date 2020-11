Close

Benito Santos explica por qué tardó más de dos meses en hacer el vestido de novia de Ninel Conde En exclusiva, el diseñador mexicano comparte los detalles del vestido de novia de ensueño del Bombón asesino. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No señores, ni diseñadores franceses ni de Dubai iban a robar protagonismo el día de boda de Ninel Conde y Larry Ramos. El miércoles, la cantante se lució gracias al diseñador mexicano Benito Santos, quien creó un vestido único para su boda religiosa, un traje digno de un cuento de hadas. “Me conocen porque visto a las mujeres en [los] momentos más importantes de su vida: en alfombras rojas, sus bodas”, dice Santos quien, entre otras, ha vestido a Galilea Montijo, Ximena Navarrete y Jacqueline Bracamontes. "Soy un hombre que apoya la diversidad de cuerpos y siluetas. [Ninel] es una mujer muy sexy. Tenía que hacerla lucir sexy, darle el protagonismo que ella tiene con clase y estilo”. ¿Cómo lo logró? El diseñador comparte todos los detalles en exclusiva con los lectores de People en Español. Image zoom Credit: Cortesía de Benito Santos ¿Es la primera vez que trabajan juntos? Hace meses [Ninel] me buscó y tenemos un gran amigo en común, [el maquillista] Víctor Guadarrama. Siempre me había dicho que quería que hiciéramos algo con ella y siempre le dije a Víctor que llegaría la oportunidad, y llegó. Es un momento importante para ella, en la línea de vestidos que a mí me caracteriza que es hacer vestidos para bodas inolvidables. Tenía que ser de esa manera. Coincidió, me buscó ella hace un par de meses y, pues, estoy muy contento porque confió en mí. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo fue que lo diseñaste? Yo le decía que quería algo muy sobrio, que se viera una novia sofisticada y romántica, que si ya estamos acostumbrados a ver a una Ninel que tiene una personalidad muy fuerte —que es una mujer que en el escenario es muy grande y es mucho show—pues dije, 'Vamos a hacer una propuesta porque te quiero ver espectacular'. Y esto es el principio porque ella me dijo que el próximo año habría una recepción más formal. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos ¿Qué tipo de vestido es el de Ninel? Es un vestido columna, un corte columna que hace muy estilizada la silueta. Todo está rebordado en encaje chantilly, deja ver un poquito escote. Esa era mi intención, y es algo que quise hacer con ella. En el caso de la falda desmontable, es una falda o cauda de organza que está bordada que le dio la oportunidad de quitársela después. El velo también se hizo a mano, fue de cinco metros. Era un look total, el cual me da mucho gusto que me hayan dejado trabajar de esa manera y le agradezco muchísimo a ella el depositar esa confianza en mí. Se agradece mucho cuando te dicen que hagas un vestido y te dejan hacer la propuesta. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos Soy un hombre que apoya la diversidad de cuerpos y siluetas; ponerle un vestido a Ninel que fuera opuesto a lo que ella es [no hubiera funcionado]. Es una mujer muy sexy. Tenía que hacerla lucir sexy, darle el protagonismo que ella tiene con clase y estilo. ¿Este vestido lo usó durante toda la ceremonia? Sí, todo el tiempo. "Soy un hombre que apoya la diversidad de cuerpos y siluetas; ponerle un vestido a Ninel que fuera opuesto a lo que ella es [no hubiera funcionado]. Es una mujer muy sexy. Tenía que hacerla lucir sexy, darle el protagonismo que ella tiene con clase y estilo" - Benito Santos ¿Cuánto tiempo tomó diseñarlo? Para mí ilustrar lo hago todos los días. Siempre hago siluetas y ayudo a la clienta rápido para que tome la decisión; la ilustración y todo es muy rápido. El trabajo es el hacerlo. Tengo un taller en Guadalajara con 70 personas. El bordar el vestido a mano [es lo que lleva más tiempo]; mi gente tiene la experiencia de hacerlo. Ahora estamos escalonando el trabajo por la pandemia. El vestido de Ninel lo hicieron seis personas. Es un trabajo arduo. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos El vestido de Ninel nos tardamos en hacerlo dos meses y medio. Tratamos de que no fuera muy elaborado porque viene otro evento después, pero tengo un gran equipo que lo hizo. ¿Cómo te sentiste cuando viste a Ninel vestida de novia? Hay algo que tengo que decir en cuestión de lo que es figuras públicas: que utilicen la ropa de diseñadores de México, más que decir algo de Ninel porque la belleza de Ninel es evidente y la conocemos todos. Quiero agradecerle porque ella pudo ponerse una marca de otro diseñador que no fuera mexicano. Pero el que esté utilizando un vestido de un diseñador mexicano habla mucho de esa parte que hoy estamos entendiendo todos de consumir la moda. Hay que consumir la moda de tu propio país porque en este momento es necesario. Soy muy afortunado. Image zoom Credit: Benito Santos Novias; Cortesía de Benito Santos "El vestido de Ninel nos tardamos en hacerlo dos meses y medio. Tratamos de que no fuera muy elaborado porque viene otro evento después" - Benito Santos ¿La corona y los zapatos también son de tu diseño? Sí. Los fabrican en Guadalajara también. Trato siempre de tener el ajuar completo porque la asesoría integral es muy importante. La corona está hecha en latón con pedrería, con algunos cristales de Swarovski y circonia. No son piedras costosas.

