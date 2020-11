Close

Exclusiva: Los detalles del look de Ninel Conde en su boda: "Se siente más empoderada con el cabello suelto" El estilista Héctor Ávila cuenta todos los detalles sobre el peinado que lució la cantante mexicana en su boda. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Héctor Ávila y Ninel Conde se conocieron en el 2001, cuando ella protagonizaba la telenovela de TV Azteca Como en el cine, su vínculo se hizo incondicional. "Nos hicimos grandes amigos", dice orgulloso el estilista de cabello que lleva trabajando más de 25 años con diversas estrellas latinas. “Desde entonces la he acompañado a muchos shows y eventos, y para muchas cosas”. Era de esperarse que la actriz eligiera a Ávila para que arreglara su larga cabellera el día de su boda con el empresario Larry Ramos. “Afortunadamente concretamos las fechas y lo hicimos hace un par de días”, cuenta el mexicano. “Platicamos sobre su peinado una noche antes de la boda. Ninel ya tenía la idea bastante aterrizada de lo que le gustaba”. Image zoom Credit: Cortesía de Hector Davila ¿El look? “La peiné sin quitarle su personalidad, con el cabello suelto”, explica, “[Ella] se siente más empoderada con el cabello suelto más que si lo hubiera llevado recogido”. "[Ella] se siente más empoderada con el cabello suelto más que si lo hubiera llevado recogido” - Héctor Ávila Ávila fue el encargado de hacer lucir la abundante melena de Conde, el marco perfecto para la tiara del diseñador mexicano Benito Santos. “Llegamos a la conclusión de recoger el cabello un poquito [en] la parte de en frente por la corona”, dice Ávila quien junto al maquillista Victor Guadarrama terminaron de arregalr a Conde en dos horas. “Hacer un medio recogido, hicimos una raya en medio y le despejamos el rostro [para] que luciera la corona”. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos De 3 p.m. a la 5 p.m. del miércoles, Ávila se dedicó a dejar al Bombón asesino como toda una princesa. Las próximas tres horas fue su apoyo junto a Guadarrama y la hija de Conde, Sofía Telch, quienes le dieron ánimo y fortaleza a la intérprete de "Callados" después de que el alcalde de la delegación Miguel Hidalgo cancelara repentinamente la boda que se iba a efectuar en el Museo Casa de la Bola, en Ciudad de México. “Por todo lo que pasó salimos un poquito tarde [del hotel]”, cuenta Ávila. “[Ella] como novia estuvo supertranquila. Su hija estaba muy nerviosa en el aspecto de todo lo que fue la ceremonia”. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos “[Ella] como novia estuvo supertranquila. Su hija estaba muy nerviosa en el aspecto de todo lo que fue la ceremonia” - Héctor Ávila SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por suerte, la boda se pudo llevar a cabo ese mismo día en una casa particular y Conde caminó directo al altar luciendo tal cuál añoraba. “El consejo [que les doy] es que no se deben dejar llevar por lo que los demás digan [sobre su look]”, dice Ávila. “Ninel tiene una personalidad bastante definida, solo quisimos acentuar el detalle de la corona y que ella se sintiera cómoda”. ¡Misión cumplida!

