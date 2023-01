Ninel Conde causa sensación con su look 'Rebelde' La cantante y actriz recibió un regalo especial con motivo de la esperada gira de la banda con el que recordó a su sensual personaje en la serie juvenil Alma Rey. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde se está sumando al fenómeno Rebelde y causó revuelo al lucir un súper sexy conjunto de piezas características del grupo musical que marcó a toda una generación. La cantante y actriz, quien dio vida a Alma Rey en la serie juvenil transmitida a inicios del 2000, compartió un video en sus redes sociales en las que mostró una caja negra que tenía dentro una corbata roja, una playera y calcomanías de estrellas de colores, como las que usaba Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí. "No puedo explicar la emoción que sentí al ver esta caja llena de nuestros recuerdos de esa época que marcó nuestras vidas", escribió en su Instagram. "Los amo hasta el infinito y me siento tan orgullosa de ustedes y por supuesto ahí estaré para compartir una vez más con ustedes", añadió el bombón asesino, quien además aprovechó para modelar las prendas con su espectacular figura. De inmediato, las reacciones de los fans no se hicieron esperar e incluso comenzaron una campaña para que la artista se encargue de abrir los conciertos de la gira de la agrupación en México y algunas ciudades estadounidenses: "Todos queremos que Alma Rey interprete su éxito", "la madrina Rey no podía quedarse sin su kit", "queremos ver cantar a Alma", son algunos de los comentarios que leen en la publicación. Sin ser ajena a la petición de los fans, Conde publicó un video en el escenario con Dulce María en el que expresó deseo de complacerlos: "¿Quién recuerda esta escena con mi hermosa hija #Roberta? Te quiero tantísimo. RBD ahora vive más que nunca y quiero que todos recordemos cada momento especial". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de 15 años de espera la popular agrupación mexicana finalmente dio a conocer las fechas de su anticipada gira Soy Rebelde Tour, que arrancará el 25 de agosto en El Paso, TX, pasando por Brasil, antes de culminar en diciembre en el legendario Foro Sol de Ciudad de México.

