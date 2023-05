¡Wow! Este fue el atrevido look de Ninel Conde para anunciar nuevo proyecto de televisión El bombón asesino lució increíble con un sexy vestido rojo con detalles en blanco mientras bailaba sola uno de los temas virales del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde Credit: Photo by Mireya Acierto/Getty Images Ninel Conde encendió las redes sociales con un atrevido y sensual look en rojo y detalles en blanco para anunciar su participación en la nueva serie Secretos de las indomables, que será transmitida por Canela TV. La cantante compartió un video y varias historias en su perfil de Instagram en los que se le ve divina bailando la exitosa canción de Peso Pluma con la banda El eslabón armado "Ella baila sola", con un vestido ajustado, de pronunciada abertura en la parte delantera y que cubría sus pechos con un top blanco tipo brasier. Esta esperada producción está dirigida por Rubén Consuegra, cuenta con 10 episodios e incluye en su elenco a estrellas como Yuri, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara La Negra y Zuleyka Rivera. Conde expresó que está feliz y orgullosa de trabajar junto a mujeres y compañeras que quiere y admira: "No se lo pueden perder, van a estar conociendo muchos de nuestros secretos", dijo en un clip. "Está increíble el proyecto y bueno pues es un reality, pero especial; así que estén pendientes". Cabe resaltar que esta serie reality es un spin-off de la serie original Secretos de villanas que reunió a emblemáticas actrices como Gaby Spanic, Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Sarah Mintz, Geraldine Bazán y Sabine Moussier. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La audiencia tendrá acceso directo y exclusivo a la vida real de seis estrellas latinas y fue producida por Canela TV en asociación con Enrique Sapene y Consuegra de River Waves Production. Se espera se estrene este verano.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Este fue el atrevido look de Ninel Conde para anunciar nuevo proyecto de televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.