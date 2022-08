Ninel Conde lanza nueva línea de maquillaje: "[Es] Sexy, sofisticado y glamuroso" Conversamos en exclusiva con la actriz, cantante y empresaria sobre esta exquisita y fabulosa colección cuyos precios oscilan entre los $18 y $30 y ya están disponibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de lanzar cremas, fajas y suplementos alimenticios Ninel Conde continúa su polifacética carrera y ahora se adentra en el fascinante mundo del maquillaje con su nueva línea que consiste en polvos, bases, delineador, labiales y una sombra de colores en 18 tonalidades. En una entrevista en exclusiva con People en Español, la actriz y cantante expresó que la razón por la cual decidió inclinarse por esta rama de la belleza es porque su misión es ayudar a la mujer a resaltar su belleza y a sentirse segura en su propia piel. Los artículos ya están disponibles en ninelconde.net Durante la presentación oficial de este nuevo proyecto empresarial en el bar Mandrake en Miami, el look del bombón asesino lució un espectacular y sexy traje de dos piezas, inspirado en la vida marina, diseñado por Ema Savahl con unos zapatos de Louis Vuitton y joyería de Salim Salami. Ninel Conde Credit: Cortesía Media Concepts PR / Enrique Tubio Tu paleta de sombra tiene 18 tonos, ¿por qué elegiste esos colores? El rojo es mi color favorito siento que nos da poder como mujeres y el dorado es un color que podemos utilizar de a diario ya sea como de día o noche. Van a descubrir mucha versatilidad para poder jugar con todas esas formas para podernos vernos aun más hermosas. 3 productos indispensables que no pueden faltar en tu cartera de maquillaje, ¿por qué? Mi polvo para retocar, un labial por supuesto y mi paleta de sombras de Ninel Conde by Cantu. Todos con una calidad y duración increíble. Ninel Conde Ninel Conde Left: Credit: Cortesía Media Concepts PR / Enrique Tubio Right: Credit: Cortesía Media Concepts PR / Enrique Tubio ¿Quiénes te sirven de inspiración en tu estilo y tu forma de maquillarte? Mis favoritas son: Jennifer López, las hermanas Kardashians y Beyoncé. Me encantan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es tu tendencia favorita en este momento? Mi tendencia favorita son los foxy eyes, la pedrerías en el rostro y llevar las cejas muy bien definidas. Es una magia, un arte y por eso está línea esta muy bien pensada, en verdad quise rodearme de gente profesional @bycantuu ha cuidado todos esos detalles para hacer de esta línea algo exclusivo y muy chic. Tu estilo de maquillaje, ¿cómo lo describirías en 3 palabras? Mi estilo de maquillaje lo describo glamouroso, sofisticado y sexy.

