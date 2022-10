Ninel Conde revela cuál es su dieta detox después de las vacaciones El bombón asesino compartió qué es lo que hace durante 15 días para mantener su abdomen de acero luego de unos días llenos de lujos y buena mesa, en su paso por Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras unas espectaculares vacaciones en Europa con motivo de su cumpleaños, Ninel Conde ya está de regreso a la rutina y aprovechó las redes sociales para contar a sus seguidores cuál es su secreto para limpiar el cuerpo de toxinas luego de un viaje lleno de excesos y comida. El bombón asesino respondió una serie de preguntas en sus historias de Instagram sobre la dieta depurativa que sigue para mantener su cuerpazo y cuidar su salud, gracias a la asesoría de su doctora y entrenador personal. La cantante y empresaria dijo que después de haber tenido tantos cheat meals en su estadía en países como Italia y Grecia no hay espacio para el azúcar, alcohol y harina procesada por lo menos durante 15 días. En cuanto a su dieta, Conde explicó que para la merienda acostumbra a comer unos pancakes de proteína y para cenar ¾ de proteínas. "L carnita, BCAAS, termogénico, preworkout, vitamina D, magnesio, vitamina E, adaptógenos, proteína y obvio mis gotas [para bajar de peso]", escribió en sus redes sobre algunos de los suplementos que agrega a su rutina, además del ejercicio. Ninel Conde en Santorini 2022 Ninel Conde en Grecia 2022 Left: Credit: IG/Ninel Conde Right: Credit: IG/ Ninel Conde SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz ya está de regreso en la ciudad de México donde lleva una gira de conciertos en diferentes ciudades. Además, días atrás fue vista modelando en un diminuto bikini para el video de la canción "De los pies a la cabeza" del cantante Juanito El Millonzuki a bordo de una yate al sur de Florida.

