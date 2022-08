Ninel Conde deslumbra como invitada en el estreno de Siéntese quien pueda con Julián Gil La artista mexicana apostó por un vestido muy sensual de inspiración griega para fungir como madrina del show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes se estrenó en Estados Unidos el esperado nuevo programa de Julián Gil, Siéntese quien pueda (UNIMAS), que mezcla el entretenimiento, la farándula y la telerrealidad convirtiéndolo en un espacio "diferente a todo lo hasta ahora conocido" según el actor argentino. Además de unos colaboradores fijos de distintos campos relacionados con el mundo del espectáculo, como actrices y periodistas, el show recibirá cada semana a un invitado de lujo. Para su estreno y durante sus primeros días de vida, este honor ha recaído en nada más y nada menos que la despampanante Ninel Conde. La mexicana de 45 años a quien el conductor recibió como a toda una reina, se ha convertido en una fabulosa madrina que dejó a todos con la boca abierta cuando apareció en el plató con un look de ensueño. NInel Conde en Sientese quien pueda Credit: Instagram Por supuesto la artista viajó con su glam squad, quienes se encargaron de crear un maquillaje y peinado increíbles, al nivel de la fabulosa cita. "Gracias a mi equipo que siempre están ahí para hacerme lucir brillante", escribió el Bombón asesino en sus redes. NInel Conde en Sientese quien pueda Credit: Instagram Para la ocasión, Conde eligió un hermoso vestido de la diseñadora cubana Odalys Marino de inspiración griega. En color blanco y varios tonos de azul con efecto degradado, el traje de un tejido fluido contaba con profundo escote, una gran abertura en la falda, mangas vaporosas efecto capa, tremenda cola y detalles de pedrería en la cintura y los hombros. Como calzado, unas sandalias brillantes y aretes en forma de corazón, completaron su look. NInel Conde en Sientese quien pueda Credit: Instagram Con un cuerpo envidiable, la mexicana triunfa sobre los escenarios, en la pequeña pantalla y también en las redes, donde cada día suma seguidores en la plataforma de creación de contenido OnlyFans. Y siendo sinceras, nos sorprendió con este look, con más tela que a la que nos tiene acostumbrados y no tan ajustado como otros modelitos, que le hace ver regia y fabulosa. En cuanto al maquillaje, la estrella presumió una piel impecable, con el rostro bien contorneado y labios jugosos. El artista Makeup by Diego combinó sombras de colores cálidos con pestañas abundantes y cejas definidas para conseguir centrar la atención en la mirada intensa de Conde. NInel Conde en Sientese quien pueda Credit: Instagram Julio Escudero fue el encargado de peinar la larga melena de la actriz. Con el cabello suelto en ondas medio desechas, el estilista jugó con el volumen que gasta la intérprete con raya partida a un lado y colocando la cabellera en cascadas, un estilo que completó a la perfección la onda griega del vestido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya estamos deseando que llegue la noche para ver con qué nuevo modelito nos sorprende la polifacética artista. Recuerden que pueden ver Siéntese quien pueda de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS.

