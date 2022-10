Ninel Conde celebra su cumpleaños en Europa con bikini de conchitas y el bolso del momento; "Disfrute mi reina" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ninel Conde en Santorini 2022 Credit: IG/Ninel Conde ¡La dolce vita! Ninel comparte todo sobre su gran tour europeo: desde fotos de su boleto en clase "business" hasta bikinazos de infarto y su fiel compañero: un lujoso bolso Dior. Empezar galería La dolce vita Ninel Conde en Italia 2022 Credit: IG/Ninel Conde Ninel Conde se ha asomado a la red para compartir fotos de su gran tour europeo para celebrar un año más de vida. Desde Italia la doña apareció radiante y empuñando el carísimo bolso Dior, preferido de Jennifer López y medio Hollywood. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Business class Ya desde su salida de México Ninel compartió emocionada fotos de su vuelo en clase de negocios, las finas bebidas que le sirvieron y luego posó como una diosa romana al lado del mismísimo Coliseo, en Roma. 2 de 8 Ver Todo El cumpleaños Siempre optimista, la actriz se había apoderado de sus redes el pasado 23 de septiembre para aclarar que su cumpleaños es el 29 de dicho mes, pero que ella estaría viajando. No por ello dejó de celebrar en redes con los fans posando con un elegante pastel y diciendo: "Decreto que este año llegará lleno de bendiciones y cosas positivas y Dios estará cuidando de mi y de mi familia". 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¡Ciao! Ninel Conde en Italia 2022 Credit: IG/Ninel Conde "¡Amo Italia .. cada rincón es mágico … su gente … su cultura, su comida! Amo viajar", expresó la artista al aparecer callejoneando por Sicilia y luciendo una vez más el bolso que coordinó con un bikini de flores y un pareo blanco ¡wow! 4 de 8 Ver Todo El cumpleaños Desde el lujosísimo Canaves Oia Luxury Resort, en Santorini, Ninel se asomó el día de su cumpleaños para reportar cómo iban las cosas... 5 de 8 Ver Todo Sirenita Ninel Conde en Grecia 2022 Credit: IG/Ninel Conde Cual sirena, Ninel posó con bikini de conchitas y pamela de paja mirando al mar azul del Mediterráneo con rostro sereno que indica que en estas vacaciones lo que quiere es desconectar de los dramas y problemas que la han acosado en México con su ex. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Una diosa Ninel Conde en Santorini 2022 Credit: IG/Ninel Conde Paseando por la antigua Mykonos, en Grecia. ¿Cómo se dice espectacular en griego? 7 de 8 Ver Todo ¡Viva la vida! Ninel Conde en Grecia 2022 Credit: IG/ Ninel Conde Con la mirada en alto y luciendo más espectacular que nunca, Ninel Conde brindó por un año más de vida. ¡Le deseamos lo mejor! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

