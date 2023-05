Ninel Conde comparte su rutina fitness e impacta con el resultado en diminuto bikini ¡abdominales de acero! El bombón asesino está en Tulum y presumió su cuerpo tonificado y bronceado con un diminuto bikini fucsia así como una dura rutina de ejercicios con pesas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser una auténtica artista, Ninel Conde se ha ganado un puesto como influyente del mundo fitness. El bombón asesino es una alumna aplicada que sigue con férrea disciplina tanto lo s entrenamientos físicos como la restrictiva dieta rica en proteínas y complementos para trabajar su figura ¡y a la vista están los resultado! La mexicana se ganó los aplausos de sus seguidores cuando este fin de semana posó con un diminuto bikini fucsia que parecía estampado en su cuerpo untado en aceite frente al espejo. Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Credit: Instagram "Esta semana se viene algo espectacular y ustedes serán partícipes de todo esto" escribió Conde. "Inicié con mi bronceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini así que hay que iniciar como todo un bombón asesino". Ninel Conde está muy fit Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En el video que publicó la vedette en sus redes sociales se puede apreciar su abdomen de acero, así como los muslos, glúteos y brazos muy tonificados. Un cuerpo esbelto sin un gramo de grasa, fruto de arduas rutinas de ejercicio. Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram La cantante está en Tulum, México, y no dudó en compartir a través de sus historias, su "equipaje" fit, como los complementos que toma, tanto en píldoras como en polvo, y que no olvida en sus viajes. La multifacética estrella ha comentado en anteriores ocasiones que complementa su dieta con L carnitina, BCAAS, termogénico, vitamina D, magnesio, vitamina E, adaptógenos o proteína, que también incluye en la maleta y mostró como preparar una cena sana y nutritiva de manera práctica. Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Ninel Conde mini bikini resultados fitness cuerpo Left: Credit: Instagram Center: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En un exótico gimnasio al aire libre y con vistas al mar, Conde presumió también algunos de los ejercicios que realiza para mantener su cuerpo fuerte y con sus músculos marcados. Sentadillas con peso, subir y bajar los cajones mientras sujeta mancuernas, ejercicios con bandas elásticas o levantar las piernas a la vez que sostiene una pesa forman parte de su rutina atlética, con la que ha logrado transformarse evidenciando que no es obra del bisturí como han rumoreado. Inspiración para muchos de sus seguidores, a quienes siempre anima a no dejar el gimnasio, Conde ha hecho frente a muchas críticas recientes por su aspecto, dejando claro que le da igual lo que otros opinen y dejando entrever que si se ha sometido a algún tratamiento como botox o rellenos, además de otros procedimientos cosméticos como tatuarse las cejas, es porque puede. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que nos ha impactado su cuerpo, que parece listo para una competición de fitness. Con un nuevo proyecto de televisión a la vuelta de las esquina y la grabación de su documental Ninel al desnudo, ¿será el competir uno de los futuros anhelos de la explosiva artista?

