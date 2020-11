Close

Ninel Conde unió su vida a la de Larry Ramos a solo algunas semanas después de haberse comprometido con él durante unas increíbles vacaciones en Turquía. Después de varios percances justo horas antes de que se realizara la ceremonia, la cantante mexicana pudo casarse con su amado en frente de familiares y amigos cercanos. People en español obtuvo una entrevista exclusiva con Conde, quien contó todos los detalles de su anhelado enlace, que esta vez se trató solo de una bendición de parte de un pastor de la iglesia cristiana. Y es que su plan a futuro, es hacer una boda civil por todo lo alto y celebrar su unión como debe ser. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ahora bien, sabemos que su vestido, al igual que su maquillaje y peinado, han dado mucho de qué hablar y Kika Rocha, nuestra directora de moda y belleza, tuvo la oportunidad de conversar en vivo con el diseñador mexicano Benito Santos y el maquillista Víctor Guadarrama, quienes le contaron todos los detalles de esta noche tan especial, al igual que uno que otro secretito. “Es la primera vez después de tanto tiempo que logramos hacer algo juntos y fue este momento tan importante que es una boda, que a mí realmente me complace mucho acompañar a las mujeres en ese día tan importante”, Contó Santos. “Con Ninel tuve una conversación más o menos hace dos meses y platicamos un poco de lo que quería, y después se fue trabajando el vestido. Luego la prueba fue de forma muy urgente, pero ya lo teníamos nosotros trabajado”. Eso sí, más que el vestido, que fue bordado en encaje chantilly, algo que llamó mucho la atención fue el espectacular velo, el que también fue confeccionado por Santos. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos “Llevó calzado hecho en México de mi marca Benito Santos Novias. Llevó también este velo tipo mantilla de cinco metros, que también está hecho a mano, y una tiara que hacen artesanos aquí en Guadalajara”, dijo el diseñador, quien ha hecho los vestidos de novia de famosas como Jacqueline Bracamontes y Ximena Navarrete. “Fue maravilloso crear eso para ella”. Por su parte, el maquillador compartió algunos secretos detrás del maquillaje que le realizó a la artista, en el que además de colores tierra en los ojos, usó no una, sino dos pestañas postizas. “Llevo trabajando con Ninel desde hace doce años, entonces la conozco superbién. Es lo bonito de acompañar a tu amiga en ese momento tan especial”, expresó Guadarrama, quien también trabaja con famosas como Belinda, Angélica Rivera y Sofía Castro. “Yo la veía un poquito estresada, pero procuro no meterme en esas situaciones. No preguntar, más que nada, mejor hacer mi trabajo, y poner lo que yo sé hacer para que ella esté tranquila. ‘Le dije, no te preocupes Ninel, no se qué esté pasando, pero te voy a dejar más guapa que nunca en tu vida’”. Image zoom Credit: Cortesía de Victor Guadarrama Tomando en cuenta todos los cambios que ocurrieron, ese estrés era de esperarse. Por suerte la cantante tuvo con ella un equipo de lujo que la ayudó a verse como toda una reina el día de su boda. “Ninel es un poquito dramática en el maquillaje”, confesó el Guadarrama. “Sí le gusta que se vea el ojo gigante, el contour supermercado, las facciones muy finitas para la foto, para el video”. Lo que no vimos en las fotos es que el diseñador también le confeccionó un tapabocas a la novia y por eso el maquillista quiso enfatizar muy bien su mirada. “Le puse dos pestañas postizas, delineé los ojos por dentro. Ninel sí aguanta. Es de las personas que aguantan mucho maquillaje, pero bien aplicado, que no se note tanto, que no se nota la piel como una máscara”, explicó. “[Le hice] los ojos bien delineados pero difuminados con café, eso siempre va a hacer los ojos grandes. Ninel tiene los ojos chiquitos, pero se ven grandes y profundo cuando delineamos por dentro con negro y lo voy difuminando en café. [También] siempre poner luz en la parte del lagrimal. Unas cejas gruesas y muy marcadas, nos va a ayudar mucho ahora que usan tapabocas las novias o las chicas que son damas. Vamos a delinear las cejas siempre peinándolas hacia arriba con un gel. Las cejas ya no se usan tan marcadas, incluso a Ninel se les ven un poquito despeinadas. Le puse unos iluminadores de mi línea para que se le viera la piel luminosa, y le puse un labial indeleble, por aquello de los besos, también por el tapabocas”. Y se preguntarán, ¿pasó algún percance con el maquillaje o el vestido, tal y como les pasa a muchísimas novias? Al parecer con el vestido todo estuvo perfecto, incluso aunque el diseñador no estuvo presente para ponérselo. Pero con el maquillaje, la cantante tuvo que hacerse un pequeño arreglito. Image zoom Credit: Cortesía de Ninel Conde y Larry Ramos “Yo estuve con Ninel [todo el tiempo]. La retoqué durante la boda tres veces. Le quitamos el faldón ya para bailar el vals, que le hizo Benito y le cambiamos el velo por uno más chiquito”, contó el experto en maquillaje. “En ese momento también lo que hice fue retocarle el maquillaje porque sí ya entre que el beso con Larry y todo, ya no tenía liptstick. Sí hubo algunas lágrimas, entonces tuve que aplicar un poquito más de corrector. Fue un momento gratificante, muy emotivo, que dijimos, ‘Sí se pudo’. Al momento del vals todos empezamos a gritar, ‘sí se pudo, sí se pudo’. Estuvo muy divertido”.

