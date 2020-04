Mira la herramienta que usa Ninel Conde para mantener un abdomen plano y evitar la celulitis La cantante también usa un gel que la ayuda a sudar mientras se ejercita. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es un secreto que Ninel Conde goza de una de las figuras más increíbles y envidiadas del mundo del espectáculo y ella lo sabe muy bien porque no pasa un día sin que pose supersexy para sus seguidores en las redes sociales. Eso sí, ese cuerpazo la artista no lo obtuvo de la noche a la mañana, sino a base de un constante esfuerzo que incluye una rutina de ejercicios y una alimentación saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas la cantante abrió una nueva cuenta de Instagram que bautizó con el nombre de Conde.Tips y ahí ha ido poniendo su rutina de belleza, al igual que algunas de las herramientas que usa para mantener el abdomen plano y las piernas libres de celulitis. Y es que en esta cuarentena, al igual que muchos, la cantante se ha dedicado a mimarse, cuidarse y mantener su piel y cuerpo en óptimas condiciones. Es justamente en su nueva cuenta dónde la vimos utilizando una herramienta muy interesante que hasta nosotras queremos. “Estoy utilizando un aparato que me ayuda a activar la circulación y remover la grasita, y a marcar un poquito más el abdomen. Ayuda a la circulación para evitar celulitis, para evitar acumulación de grasa”, explicó Conde mientras mostraba cómo usarlo. “Este es el aparatito, vibra cañón. Si ustedes tienen algo similar en casa úsenlo, pónganselo. Sino con sus manos activen la circulación o con un cepillo de cerdas naturales. Siempre es bueno activar manualmente la circulación”. Además de usar el aparto antes de hacer ejercicios, la mexicana también se pone un gel adelgazante debajo de una faja que la hace sudar. Image zoom Instagram/Conde Tips Image zoom Instagram/Conde Tips Image zoom Instagram/Conde Tips Image zoom Instagram/Conde Tips Nosotros encontramos esta parecida a la que usa la cantante. Image zoom Cortesía Handheld Fat Cellulite Remover Electric Body Massager, de AMEISEYE. $43.99. Amazon.com. “Después de esto me voy a poner mi gel antes de hacer ejercicios y ponerme mi faja”, contó. “Este es el gel que utilizo para antes de entrenar, es de toronja y cafeína. Me gusta mucho porque la verdad sí siento que me ayuda. Después de ponerme el gel, me pongo mi faja. Con razón tiene curvas de infarto. Ya saben chicas, a ejercitarse y a usar herramientas que ayuden a activar la circulación. Advertisement

