Influencer colombiana somete a su hija de 12 años a una cirugía plástica La mujer, conocida como la barbie colombiana, asegura que los menores sí se pueden someter a este tipo de procedimientos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cirugías plásticas se han vuelto cosa de todos los días, incluso entre las famosas. Por eso ya no nos sorprendemos cuando algún conocido o alguna celebridad anuncia que se hizo los senos, una liposucción o algún retoque en el rostro. Si bien cualquier operación tiene sus riesgos, los avances médicos han hecho que las cirugías plásticas se hayan vuelto un poco más seguras, y por ende, más comunes. Eso sí, hay personas que se vuelven adictas y se les va la mano. Ese es el caso de Tatiana Murillo la llamada "barbie colombiana" por cómo luce gracias a todas las cirugías estéticas que se ha realizado, quien ha cambiado su físico completamente y al parecer no descarta hacerse más procedimientos. Ahora Murillo ha causado asombro entre muchos porque se atrevió a someter a su hija de 12 años a su primera cirugía plástica. "Esta era la ropa que tenía el día que le di a mi hija una rinoplastia de regalo y hoy me la pongo otra vez, para contarles que ya se le hizo su sueño realidad, ya se operó el jueves", contó la influencer en sus redes sociales. "[Fue] una cirugía sencilla, hora y media en el quirófano, con una recuperación muy difícil. Yo tengo tres cirugías de nariz y para mi ha sido muy difícil la recuperación, ahora imagínate para ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Morillo compartió imágenes de la pequeña con las vendas que todavía tiene en su nariz y le aseguró a sus seguidores que les irá contando como va saliendo todo. Tal y como ella misma lo dijo, la pequeña ha tenido una recuperación difícil y dolorosa, y de hecho, ella misma compartió su proceso en una historia de Instagram que publicó en su cuenta personal. "Estoy viva de milgaro. Que doloroso es esto", expresó la niña. Sin embargo, Murillo asegura que es perfectamente legal y seguro hacer este tipo de operaciones en una menor. Tatiana Murillo, barbie colombiana Credit: Instagram/Tatiana Murillo Tatiana Murillo, barbie colombiana Credit: Instagram Tatiana Murillo, barbie colombiana Credit: Instagram/Tatiana Murillo "Ya cumplió uno de sus sueños, que era una rinoplastia. A mis seguidores [quiero] decirles que sí se puede con ciertas características que obviamente Sophie cumplió, sí se pueden operar menores de edad", aseguró. "A mis detractores no era show, quiero decirles. Lo que pasa es que ven a una mujer sin tabúes y se asustan, y todo es show para ustedes. Estamos muy contentas, esperando el resultado". Como era de esperase, muchos usuarios tiraron el gripo al cielo y la criticaron por haber permitido que su hija pasara por el quirófano a tan corta edad. ¿Qué opinas?

