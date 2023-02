Tiffany & Co. presenta una "joya" para los amantes de los tenis en colaboración con Nike La marca deportiva y la firma de joyería han sumado sus fuerzas para celebrar el aniversario de las Air Force1 con una edición muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días se confirmaba una de las colaboraciones de moda más esperadas del año, la de la firma deportiva Nike con la mítica joyería Tiffany & Co. Con una imagen de una caja de zapatos del color insignia de la firma de lujo y la frase "un par legendario" la instantánea se volvió viral creando mucha anticipación entre los fanáticos del calzado deportivo. Por fin se ha abierto esa caja y se ha develado el fruto de esta sinergia: las Air Force 1 1837. Un modelo en ante de color negro con el swoosh en el azul de la firma joyera y una placa de plata en el talón, un guiño a la colección clásica "return to Tifanny's". Además del calzado, esta colección conjunta cuenta con algunos accesorios en plata como un colgante en forma de silbato, un calzador, un cepillo para limpiar zapatillas y unas hebillas para colocar en los cordones. Todo de edición limitada. Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Aunque puede parecer una colaboración muy dispar -una casa de joyería de lujo y una firma deportiva-, nos parece un producto interesante y digno de coleccionistas. Además de un triunfo en el empeño de Tiffany & Co. por rejuvenecer su imagen, en lo que lleva trabajando los últimos años. Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Si hace escasos meses anunciaban su colaboración con Fendi y el lanzamiento de la mítica baguette de los italianos en el color azul Tiffany y con la doble T sobre el logo de la marca de moda, estos tenis marcan el 40 aniversario del lanzamiento de las Air Force de Nike, que desde entonces se han convertido en un básico en el calzado deportivo. Colaboración Tiffany Fendi Credit: Instagram Con el auge del athleisure y especialmente desde la pandemia, las zapatillas se han posicionado como los zapatos preferidos de las más fashionistas, desterrando a los tacones incluso en las ocasiones más formales. ¡Hasta el Papa se suma a la tendencia! Así que imaginad el éxito que va a tener esta edición limitada que saldrá a la venta el 7 de marzo con un precio de $400. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que estas marcas unen sus fuerzas, aunque sí es la primera vez que lo hacen de manera oficial. En 2005 se lazaron las Diamond Supply Co. X Nike SB Dunk Low Tiffany, en negro combinado con el icónico azul y el swoosh plateado, que han multiplicado su precio en las plataformas de venta online. Los accesorios Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram Nike x Tiffany colaboración Credit: Instagram

