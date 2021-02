Close

Joven con parálisis cerebral colaboró con Nike para diseñar unos tenis que se pueden poner y quitar sin usar las manos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir .No cabe ninguna duda de que Nike es una de las marcas de zapatos deportivos más populares y codiciadas, en especial por los adolescentes. Y es que la marca ha sabido reinventarse y mantenerse en el gusto popular. Una manera de llegar a sus clientes es haciendo increíbles colaboraciones con atletas y artistas, siendo J Balvin el mas reciente . Ahora la marca cautiva los corazones de muchos con su nuevo e impresionante diseño hecho por Tobie Hatfield, diseñador de la marca, en colaboración con Matthew Walzer, un joven con parálisis cerebral. Resulta que hace unos años, la importante compañía recibió una carta de Walzer, en la que les imploraba fabricar tenis que fueran fáciles de usar y que les simplificaran la vida a tantas personas con discapacidad. Para suerte del chico, que en ese momento tenía 16 años, su carta fue leída y tomada muy en serio por Hatfield quien luego lo invitó a colaborar con él, en el diseño de los tenis que tanto quería. En su carta, Walzer, quien en el momento de enviarla estaba en la secundaria, explicaba que no quería que su condición le impidiera hacer cosas cotidianas, como por por ejemplo, amarrase los cordones de los tenis, algo que en ese momento se le dificultaba, aún cuando ya podía hacer otras actividades que muchas personas con su condición no pueden. El diseñador consultó al joven, que ahora tiene 25 años, para que lo ayudara a diseñar un par de tenis que llenaran sus expectativas y sobretodo, que cumplieran con sus necesidades. De esa unión salió el diseño Nike Go Flyease, unos tenis supermodernos y muy estilosos que no tienen cordones y que se pueden poner y quitar sin necesidad de usar las manos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Los tenis estarán disponibles primero para un selecto grupo de clientes de la marca, y más adelante este año, podrán ser adquiridos por todo el que los desee por el precio de $120.

