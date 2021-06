Nike rinde homenaje a Puerto Rico y su diáspora con un nuevo par de zapatillas La marca deportiva lanza este sábado sus míticas Air Max 97 con varias referencias a Puerto Rico en su diseño, como homenaje a la Isla y la personalidad de los puertorriqueños. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nike lanza zapatillas homenaje Puerto Rico Credit: Pegah Farahmand/ Cortesía Nike Prepárate para mostrar tu orgullo boricua ¡en tus zapatillas! Este próximo sábado 5 de junio salen a la venta las nuevas Air Max 97 de Nike que rinden homenaje a Puerto Rico y su diáspora. Desde el año 2000, Nike ha conmemorado la comunidad puertorriqueña a través de diferentes productos inspirados en creaciones clásicas de la marca. Este año que el desfile de Puerto Rico en Nueva York se celebrará de manera virtual el 13 de junio, la firma deportiva ha querido homenajear a los nuyoricans con una festiva edición de su modelo de zapatillas Air Max 97. "Igual que los puertorriqueños han dejado una huella imborrable en la cultura e historia global con el paso del tiempo, este par aúna las contribuciones de la diáspora, encarnando un mensaje de excelencia y permanencia", se puede leer en la página de Nike donde se anuncia el lanzamiento. Los tenis, de color plateado, tienen la bandera de la Isla en la lengüeta y en la suela. Además, los intensos azul y rojo de la enseña aparecen también en el interior de la zapatilla. En la plantilla se puede leer "Aquí me quedo", un mensaje que hace un guiño a la resilicencia de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Nike lanza zapatillas homenaje Puerto Rico Credit: Cortesía Nike Cada par de zapatos viene acompañado de una toalla con la frase "Puerto Rico te quiero", una frase que hasta Marc Anthony ha popularizado en sus canciones, y camisetas a juego estarán disponibles a mitad de junio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La firma ha contado con la colaboración de artistas latinos y líderes de la comunidad nuyorican, tanto para crear el diseño como para la campaña de marketing donde podemos ver a Leslie Ortiz, presidenta del consejo de antiguos alumnos del East Harlem Tutorial Program, el artista DJ bembona, Amanda Serrano, boxeadora y luchadora puertorriqueña, y a la estudiante de Ingeniería y modelo Cassi Priestley. Nike lanza zapatillas homenaje Puerto Rico Credit: Pegah Farahmand/ Cortesía Nike La directora creativa Mellany Sánchez se encargó entre otras labores de crear los looks de la campaña, en la que cada pieza contribuye a la meta de crear "una plataforma elevada para celebrar la permanencia y excelencia nuyorican", según afirma Sánchez en un comunicado de prensa. "Nuestra gente tiene una manera increíble de ser clásico, o encontrar lo que funciona para nosotros y cuidarlo generación tras generación. Es importante que compartamos estas historias y el trabajo que estamos haciendo en la comunidad". Nike lanza zapatillas homenaje Puerto Rico Credit: Cortesía Nike Otra acción que se llevará a cabo como complemento de la campaña y con el objetivo de representar la autenticidad puertorriqueña, será invertir en en el programa de educación East Harlem Tutorial Program, donde el 70% de los estudiantes son latinos. Además, el día del lanzamiento de las zapatillas, el artista puertorriqueño Celso González estará realizando varios murales en los barrios neoyorquinos de Brooklyn e East Harlem.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Nike rinde homenaje a Puerto Rico y su diáspora con un nuevo par de zapatillas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.