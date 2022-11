Nieta de Joe Biden se casa en la Casa Blanca en boda de ensueño Aquí los detalles, desde su traje sofisticado hasta su peinado creado por un estilista hispano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes han quedado enamoradas de la versión americana de una boda real: la boda de Naomi Biden en la Casa Blanca. Este último fin de semana, la nieta del presidente estadounidense Joe Biden celebró sus nupcias en Washington, D.C. junto a su familia, y el evento dio mucho de qué hablar. Aunque fue un evento íntimo, Vogue Weddings estuvo presente para documentar la magia del día. Casa blanca, boda, naomi biden Credit: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images En el jardín sur de la residencia del presidente, la pareja feliz se vistió de Ralph Lauren para celebrar su amor frente a 250 invitados. Por su parte, la joven abogada eligió un traje de encaje de mangas largas inspirado en el famoso vestido de novia de la princesa Grace Kelly de Monaco. Casa blanca, boda, naomi biden, joe biden Credit: Adam Schultz/The White House via Getty Images Al contrario del vestido de novia de Jennifer López, también diseñado por Ralph Lauren, el de Naomi era de falda amplia, lo cual le dió un toque de glamour al estilo de Audrey Hepburn. Su peinado elegante fue creado por su estilista, Xavier Velasquez. En una entrevista con Vogue, explicó la inspiración detrás del look. "Durante la última década, muchas novias han llevado el cabello suelto con ondas o rizos", explica Velásquez. "Esta es una forma realmente universal y hermosa de recordar algo que es muy clásico, sin dejar de sentirse actual". Por supuesto, el presidente y la primera dama asistieron al evento en su casa, ambos muy orgullosos de su nieta. Casa blanca, boda, naomi biden Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images Y aunque Naomi es la primera nieta de un presidente en casarse en esta icónica mansión, no es la primera boda. De hecho, se han celebrado más de 19 bodas en la Casa Blanca. La anterior fue el matrimonio de la hija mayor de Richard Nixon en 1971.

