Nicole Kidman y Keith Urban se roban las cámaras en la alfombra roja de los premios CMA La estrella de Nine Perfect Strangers mostró algo de sus tonificados abdominales en un atrevido vestido de Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicole Kidman and Keith Urban Nicole Kidman and Keith Urban | Credit: (Photo by John Shearer/Getty Images for CMA) Nicole Kidman apareció espectacular junto a su esposo Keith Urban en los Premios CMA 2021. La actriz de Nine Perfect Strangers, de 54 años, prendió fuego a la alfombra roja mientras mostraba su abdómen con un atrevido vestido de Saint Laurent by Anthony Vaccarello en el evento más grande de la música country, en Nashville. Nicole Kidman Nicole Kidman | Credit: (Photo by Jason Kempin/Getty Images) Kidman lucía escultural con el sexy diseño negro de una manga con una apertura hasta el muslo. Completó el look con pulseras de oro en capas, pendientes colgantes y zapatos de tacón en punta. Nicole Kidman and Keith Urban Nicole Kidman and Keith Urban | Credit: (Photo by Jason Kempin/Getty Images) La actriz posó elegantemente junto a Urban, su esposo durante más de una década, en la alfombra roja con su brazo sobre su hombro. Urban mostró su propio estilo personal vistiendo una chaqueta de traje metalizada y una camisa negra bordada con la imagen de una guitarra en el pecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

