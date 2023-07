¡Nicky Jam se pone en manos del doctor Abel Bello! Este ha sido su espectacular cambio El cantante sorprendió a sus fans en su más reciente aparición donde se puede apreciar una notable bajada de peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicky Jam La transformación de Nicky Jam | Credit: 1. Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy. 2. Foto Instagram de Nicky Jam Trabajar mucho y dar todo a sus fans es una de las mayores satisfacciones para Nicky Jam. Ese amor es recíproco, por eso, su más reciente aparición con un llamativo cambio físico le ha valido una interminable lista de piropos y comentarios de cariño. ¿Qué ha ocurrido para que el artista puertorriqueño se vea más en forma y estilizado que nunca? Pues se ha puesto en las mejores manos, las del Doctor Abel Bello, recientemente entrevistado por nuestra Directora de Moda y Belleza de People en Español, Kika Rocha. El experto en todo lo relacionado con la cirugía bariátrica y procedimientos como la manga gástrica endoscópica fue el encargado de la transformación de la conductora Chicky Bombom quien luce y se siente mejor que nunca. Nicky Jam Nicky Jam muestra su increíble cambio | Credit: IG/Nicky Jam Hace precisamente unas semanas, era el Doctor Bello quien mostraba una amable imagen junto a Nicky en su clínica, dedicándole unas bonitas palabras y agradeciéndole la confianza depositada en él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay quienes en persona son aún más humilde y agradable que en la foto. Auguramos aun más éxitos, salud, bendiciones, felicidad y prosperidad. Gracias por la confianza", escribió el experto en esta publicación de Instagram. Nicky Jam El espectacular cambio de Nicky Jam | Credit: IG/Doctor Abel Bello Nicky luce increíble, listo para darlo todo en su gira mundial. Su próxima cita es el 15 de julio, en el Festival Latino de Milán.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nicky Jam se pone en manos del doctor Abel Bello! Este ha sido su espectacular cambio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.