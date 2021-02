Close

¿Conoces las virtudes que aporta la niacinamida a tu piel? Descubre por qué la vitamina B3 es un aliado infalible que debes incorporar a tu rutina de belleza. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Platicar con la doctora Bertha Baum sobre temas de actualidad para nuestra sección Cuestión de Piel es siempre una experiencia práctica y enriquecedora. En este vídeo la verás compartiendo desde su consultorio en Miami sus trucos para incorporar a la famosa niacinamida, (un tipo especial de vitamina B), a nuestro ritual diario de belleza. Aquí encontrarás algunas respuestas básicas acerca del tema, pero no puedes perderte los detalles de su charla conmigo de nuestra charla en vivo. ¿Qué es y por qué se ha convertido en un ingrediente revolucionario en materia de belleza? También conocida como vitamina B3 y nicotinamida, la niacinamida es una vitamina soluble en agua que es un nutriente esencial para el desarrollo y la función de las células del cuerpo, cuando la consumimos en comidas (como salmon y arroz integral) ayuda al cuerpo a convertir esa comida en energía. La niacinamida trabaja con las sustancias naturales de la piel para ayudar a minimizar los poros dilatados,mejorar el tono desigual de la piel, suavizar las líneas finas y arrugas, disminuir la opacidad y fortalecer una superficie debilitada. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: Getty Images ¿Qué efectos o beneficios aporta a la piel? La piel utiliza la niacinamida para mejorar varios procesos, como reparar el ADN dañado, regenerar la energía celular y reducir los efectos de los rayos ultravioleta del sol. Mejora el tono y disminuye las manchas oscuras. Disminuye la producción de sebo y aceite y ayuda con el proceso inflamatorio del acne y la rosacea. Hidrata la piel y no irrita como otros ingredientes antienvejecimiento. ¿Se debe acudir a un experto en cuestión de piel para empezar a usarlas? Idealmente un dermatólogo siempre va a tener un muy buen conocimiento de los mejores productos que se usan en cada tipo de piel. Pero algunas veces no es posible acudir a un experto y se pueden utilizar productos de farmacia muy buenos con excelente ingredientes y vehículos. ¿Cómo incorporarlas a la rutina de belleza y qué tipo de productos las contienen? La buena noticia es que la niacinamida es realmente suave, incluso las personas con piel sensible, como las que luchan contra la rosácea, pueden usar niacinamida. De hecho, a menudo se agrega a los productos para la rosácea debido a sus propiedades antiinflamatorias. Cuando vayas a comprar este ingrediente, busca un producto con el 2 a 10% de niacinamida. Puede ser difícil saber como incorporar un nuevo producto o ingrediente en tu rutina diaria, así que esto es lo que aconsejo: Después de lavarse la piel, usa tu anti-envejecimiento "activo" (como retinol, vitamina C o un alfa hidroxiácido) y termina aplicando la niacinamida. Puedes usarla en combinación con tu humectante favorito y aplicar ambos a la vez. ¿Hay una edad ideal para empezar a usarlas? Definitivamente no recomendaría su uso antes de los 18 años, en general la formulo a los mayores de 25 anos. Sigue a la doctora Bertha Baum en su Instagram @drberthabaum

