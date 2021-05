Netflix lanza por primera vez una colección de ropa inspirada en su nueva y exitosa serie Halston Los diseños de Roy Halston se caracterizaban por ser elegantes y ultrafemeninos. Prepárate para revivir el glamour bohemio de los años 70. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Netfliz lanza coleccion moda Halston Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Con el confinamiento, las plataformas digitales se han convertido para muchos en la vía de escape perfecta, y películas y series han multiplicado sus audiencias de manera notable. Las producciones nos permiten viajar a otras épocas, otros países e incluso otros planetas. Y sin duda, influyen en la sociedad. Tomemos el éxito de series como Bridgerton, que resucitó la industria de los corsés, Emily in Paris, que disparó la venta de boinas, The Crown volvió a poner de moda las parkas Barbour o Queen's Gambit, que además de acercar el ajedrez a las jóvenes generaciones nos animó a comprar modelos inspirados en los años 50 y 60 gracias al estilo de la protagonista, la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy. Ahora, el nuevo éxito de Netflix, la miniserie Halston que narra el triunfo y caída del diseñador estadounidense Roy Halston, marca un nuevo hito que traspasa la pantalla chica con la creación de una colección de moda en colaboración con la propia marca. Como se ve en la serie, Halston vendió su nombre y fue despedido de su propio imperio. Después de varios cambios de manos, en la actualidad pertenece a la corporación XCel y el joven diseñador Robert Rodríguez, nacido en La Habana y radicado en Los Ángeles, es el director creativo de la firma. «Estoy muy emocionado por poder traer al presente este legado a través de esta colección con Netflix. Ha sido muy interesante poder recrear los vestidos de archivo de Halston y reinterpretarlos para el presente», declaró en un comunicado. Halston, considerado el primer diseñador-estrella norteamericano se caracterizó por crear vestidos muy elegantes a la vez que cómodos, huyendo de cualquier elemento superfluo y poniendo como protagonistas las siluetas limpias del cuerpo femenino. La colección cápsula, que se anunció unas hors después del estreno de la miniserie la semana pasada, estará compuesta por una decena de vestidos inspirados en los que aparecen en la ficción y podrán comprarse tanto en la web de la firma como en los almacenes Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, con precios que oscilarán entre los $900 y $2,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es la primera vez que Netflix se involucra en la industria de la moda – ha hecho varios acuerdos de licencias de merchandising de algunas series como La casa de papel, Elite o Stranger Things-, sí es la primera ocasión en la que la plataforma de contenido trabaja codo con codo con una firma al uso. La directora de vestuario de la serie, Jeriana San Juan, se inspiró en diseños reales de Halston obtenidos en subastas y tiendas vintage, para dar vida al atelier de la ficción y hay prendas inspiradas en las creaciones originales del modisto, como los vestidos de ultrasuede o los modelos vaporosos de cuello halter, que siguen a la venta en la actualidad. Esta colaboración comulga además con el esfuerzo que se está haciendo por parte de la industria de la moda norteamericana por revivir la pasión por sus diseñadores entre los consumidores, nacionales e internacionales. Otro ejemplo es la futura exposición y gala del MET que estará dedicada, precisamente, al diseño americano y sus aportaciones a la historia de la moda.

