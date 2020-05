Se declaran en bancarrota dos de las cadenas de tiendas más lujosas del país La pandemia sigue causando estragos By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los últimos tres años han sido superdifíciles para populares tiendas por departamentos que debido a las bajas ventas tuvieron que declararse en bancarrota y cerrar muchos de sus establecimientos. Cadenas de tiendas como Sears, Kmart, Forever 21 y Lord & Taylor se han visto afectadas con el cambio tan grande que han sufrido los comercios de este sector, y se han visto en la obligación de reducir sus costos operativos cortando personal y cerrando decenas de tiendas alrededor de los Estados Unidos. El 2020 empezó mal para algunas tiendas como Macy’s que en enero anunció que cerraría varios de sus establecimientos y lamentablemente debido a la situación que estamos pasando debido a la COVID-19, muchas otras compañías ya se están viendo afectadas como hace unos días fue el caso de la famosa tienda J. Crew. Ahora lamentablemente les toca a dos de las cadenas de tiendas más importantes del país, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este jueves la compañía Neiman Marcus Group se ha declarado en bancarrota, convirtiéndose en la segunda empresa en hacerlo durante esta pandemia que estamos viviendo. Según reportes, la cadena, que se fundó hace 113 años y que por la reciente situación se vio obligada a cerrar temporalmente sus 43 establecimientos, no pudo solventar la deuda de $5 billones que tiene, por lo que lamentablemente tuvo que recurrir a esta opción. “En Neiman Marcus siempre nos hemos enfocado en brindar la experiencia más excepcional y lujosa, y estamos orgullosos de nuestra historia que tiene más de 100 años”, escribió la compañía en su cuenta oficial de Instagram. “Pero por la crisis sin precedentes causada por la COVID-19, se nos hizo imposible continuar cumpliendo con nuestra deuda y así mantener operando normalmente”. Al grupo de Neiman Marcus también pertenece la lujosa tienda Bergdorf Goodman, al igual que las páginas de marcas de lujo Mytheresa.com y Horchow.com, los cuales también forman parte de la decisión tomada. Image zoom Noam Galai/Getty Images Image zoom Rob Kim/Getty Images Eso sí, la empresa asegura que este no es el fin de esta y que continuarán haciendo lo posible por seguir sirviéndoles a sus clientes. “Esta no es la liquidación de nuestro negocio”, dice el mensaje. “Nosotros somos resilentes y vamos a continuar trayéndoles moda lujosa, servicio y relaciones que no van a poder encontrar en ningún otro lugar”. Esperemos que así sea. ¡Suerte!

Close Share options

Close View image Se declaran en bancarrota dos de las cadenas de tiendas más lujosas del país

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.