La modelo Nazanin Mandi, que tiene un trastorno dismórfico corporal, está rompiendo estereotipos La modelo, actriz, cantante y esposa del cantante Miguel modeló en el desfile de Rihanna Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nazanin Mandi se lanzó como modelo a los 10 años y desde ese entonces supo que esa sería su carrera. "Siempre me gustó estar frente a las cámaras y montar sesiones de fotos en mi casa. Cuando era más joven, yo usaba a mi hermano como mi fotógrafo", nos cuenta en exclusiva. Mandi creció admirando a estrellas como Salma Hayek, Penélope Cruz y Selena Quintanilla, pero desafortunadamente nunca pudo identificarse con alguien que luciera como ella. Ahora usa su plataforma para promulgar la idea de que la diversidad y la inclusión son fundamentales en el mundo del modelaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Emilynn Rose Hace un par de semanas, Mandi quien ha sido muy honesta con sus seguidores sobre su trastorno dismórfico corporal (preocupación excesiva de una "imperfección"), cumplió uno de sus sueños más anhelados, modelar en el desfile Savage x Fenty 2020 de Rihanna. "Es algo con lo que he lidiado la mayor parte de mi vida y realmente se convirtió en un problema en mi adolescencia, que suele ser cuando comienzan nuestros problemas corporales", explica. "Nos comparábamos con otras chicas de la escuela y con lo que mirábamos en la televisión. Es algo con lo que lucho hasta el día de hoy, pero ahora tengo las herramientas necesarias para calmar esos nervios y pensamientos falsos". Image zoom Credit: Savage x Fenty Durantel el desfile de Rihanna, la modelo se robó las miradas de todos con un conjunto de lencería verde metálico dejando claro que la belleza viene en diferentes formas y paquetes. "Toda la experiencia fue inolvidable", expresa. "Recordaré esto por el resto de mi vida, desde los ajustes hasta el maquillaje y el look". Y Es que sin duda el show de lencería de Rihanna se llevó el primer lugar en originalidad gracias a grandes presentaciones como la de Mandi junto a su esposo Miguel, Rosalia, Bad Bunny, Demi Moore, entre otros Image zoom Credit: Cortesía Su sexy conjunto de lencería fue combinado con un fabuloso peinado y maquillaje de lujo donde las pestañas en forma de hojas fueron las protagonistas . "El proceso de maquillaje y el peinado duró unas dos horas", dice. "Ponerme mi atuendo [tomó] como unos treinta minutos por las piernas y guantes de látex. Hasta tuvieron que ponerme talco de bebé ".

