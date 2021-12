Navidad solidaria: mira las propuestas de regalo del hospital infantil St. Jude para toda la familia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería regalos solidarios st jude Credit: Cortesía La mejor manera de celebrar el espíritu navideño es elegir regalos para nuestros seres queridos que además aporten a la sociedad, como las propuestas del hospital St. Jude, cuya labor para con los niños con cáncer y otras enfermedades graves solo es posible gracias al apoyo social. Empezar galería Vela perfumada regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Perfuma tu hogar con este set de vela y spray con aroma a mar y toques cítricos. Un regalo perfecto para los amantes de la decoración. Midnight Citrus Candle and Room Spray Gift Set. $35. giftshop.stjude.org 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bolso guardatodo regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Para ir de compras, llevar la comida o un recambio de ropa, este tote bag de resistente tela tiene un estampado militar llamativo y de tendencia. St. Jude Script Camo Tote Bag. $24. giftshop.stjude.org 2 de 10 Ver Todo Sube el volúmen regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Los mensajes solidarios también pueden ser cool, como esta camiseta para niños con un radiocasete estampado y en un animado tono rojo. Toddler Red St. Jude Rocks Long Sleeve T-Shirt. $18. giftshop.stjude.org 3 de 10 Ver Todo Anuncio Dos bajo par regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Para ir a la oficina o al campo de golf, estos agradables calcetines harán las delicias de cualquier amante de este deporte, o de los calcetines animados en general. Gold Design Dress Socks. $14. giftshop.stjude.org 4 de 10 Ver Todo Siempre agradecida regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Delicada y elegante, esta pulsera plateada con cuentas incluye un pequeño colgante con la palabra blessed (bendecida). Silver Bar Beaded Bracelet. $28. giftshop.stjude.org 5 de 10 Ver Todo Aliado invernal regalos solidarios st jude Credit: Cortesía La mejor manera de proteger a tus pequeños del frío es este divertido gorro con un colorido pompón. Kids' Multi-Striped Pom Pom Knit Beanie. $16. giftshop.stjude.org 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Regalo universal regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Ante la duda, esta taza de cerámica decorada con alegres colores se convertirá en el regalo perfecto. I Love St. Jude Ceramic Mug by Coton Colors. $15. giftshop.stjude.org 7 de 10 Ver Todo A la última regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Nos encanta esta camiseta con emotivo dibujo detrás, en el color del año 2022 Very peri. ¡Indispensable! Dawn of Life Purple Floral Long-Sleeve T-Shirt. $30. giftshop.stjude.org 8 de 10 Ver Todo Entretenimiento asegurado regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Un juguete de toda la vida, decorado con arte de los pacientes de St. Jude. Estos seis rompecabezas de madera harán felices a muchos niños de todas las edades. Patient Art-Inspired Wood Cube Puzzle. $26. giftshop.stjude.org 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo masculino regalos solidarios st jude Credit: Cortesía Esta chaqueta aviadora derrocha estilo gracias a su precioso color azul marino. Un básico de cualquier gentleman moderno. Men's Navy Flight Jacket With Patch. $80 giftshop.stjude.org 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

