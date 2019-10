Natti Natasha, Alejandra Espinoza y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Image zoom Para un encuentro con la prensa mexicana, la actriz colombiana eligió este colorido vestido de manga larga, que complementó con zapatos naranja de punta y un sencillo recogido en la nuca. Victor Chavez/Getty Images Image zoom La legendaria actriz optó por este clásico y elegante set blanco de pantalón y chaqueta para asistir a una velada en Hollywood. La camisa a rayas y los zapatos amarillo de terciopelo fueron el toque perfecto para darle frescura a su atuendo. Steve Granitz/WireImage Image zoom Muy seductora lució la cantante con este vestido de un solo hombro con estampado de leopardo, que combinó con botas e increíbles ondas en su pelo. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Rihanna Image zoom Como de costumbre, la actriz cautivó con su increíble look. La vimos en Nueva York con este llamativo vestido verde neón a cuadros. Raymond Hall/GC Images Image zoom La presentadora eligió este sexy minivestido negro de cuero para el más reciente episodio del show de telerealidad Reina de la canción. Mezcalent Image zoom Vimos a la actriz en Nueva York luciendo hermosa con este vestido azul real que resaltó con dandalias verde neón. Raymond Hall/GC Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Francisca Lachapel y Camila Mendes son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Natti Natasha Image zoom Mezcalent Así con este pantalón blanco acampanado con pedrería y croptop metálico de manga larga, llegó la cantante a los estudios de Reina de la canción, (Univision) en Miami. Todavía no estamos seguras si la artista se cortó el pelo o es solo una peluca. Advertisement Advertisement Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Nos encantó lo elegante y radiante que lució la presentadora con este minivestido a cuadros, que combinó con sandalias cremas y fabulosas ondas en su melena. Alejandra Espinoza Image zoom Mezcalent La presentadora eligió este sexy minivestido negro de cuero para el más reciente episodio del show de telerealidad Reina de la canción. Advertisement Natalia Reyes Image zoom Victor Chavez/Getty Images Para un encuentro con la prensa mexicana, la actriz colombiana eligió este colorido vestido de manga larga, que complementó con zapatos naranja de punta y un sencillo recogido en la nuca. Margot Robbie Image zoom teve Granitz/WireImage La actriz llegó a un evento luciendo muy fresca con este look de pantalón blanco y camisa amarrada en la parte frontal. Tracee Ellis Ross Image zoom Raymond Hall/GC Images Como de costumbre, la actriz cautivó con su increíble look. La vimos en Nueva York con este llamativo vestido verde neón a cuadros. Advertisement Advertisement Advertisement Camila Mendes Image zoom Raymond Hall/GC Images Vimos a la actriz en Nueva York luciendo hermosa con este vestido azul real que resaltó con dandalias verde neón. Rihanna Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Rihanna Muy seductora lució la cantante con este vestido de un solo hombro con estampado de leopardo, que combinó con botas e increíbles ondas en su pelo. Nicole Kidman Image zoom Steve Granitz/WireImage La legendaria actriz optó por este clásico y elegante set blanco de pantalón y chaqueta para asistir a una velada en Hollywood. La camisa a rayas y los zapatos amarillo de terciopelo fueron el toque perfecto para darle frescura a su atuendo. Advertisement Advertisement Advertisement Molly Sims Image zoom Steve Granitz/WireImage Regia lució la actriz con este hermoso vestido rojo con vuelos y escote V. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

