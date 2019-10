Natti Natasha, Itatí Cantoral y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Cynthia Klitbo y La Chiquibaby son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Natti Natasha Image zoom Cortesía/Wold Red Eye La cantante dominicana briló durante una velada en Miami a la que llegó con este set plateado de lentejuelas de pantalón, croptop y suéter tipo kimono. Advertisement Advertisement Renata Notni Image zoom Mezcalent La actriz mexicana llegó a la premier, en Miami, de su nueva serie El dragón, ataviada con este look de minifalda con estampado animal, camiseta blanca y botines negros. Itatí Cantoral Image zoom Medios y Media/Getty Images Regia lució la actriz con este look de pantalón negro con rayas rojas en los laterales y camisa blanca de manga larga, que eligió para ir a una rueda de prensa. Advertisement Camila Cabello Image zoom Neil Mockford/GC Images) La cantante sigue derrochando glamour en Europa. La captamos llegando a un evento en Londres con este fabuloso vestido negro de cuello alto con lunares, que complementó con zapatos de punta y una boina. Sofía Castro Image zoom Mezcalent La actriz llegó a un evento en Miami luciendo muy cute con esta minifalda estampada, que combinó con una blusa blanca de manga larga con plumas y sandalias con pedrería. Cynthia Klitbo Image zoom Mexcalent La actriz mexicana llegó a la presentación de su nueva serie con este elegante conjunto blanco de pantalón y chaqueta, que combinó con un top metálico y una gran sonrisa. Advertisement Advertisement Advertisement La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby Elegante lució la presentadora con este conjunto de falda crema con vuelo estampado y blusa rosado de manga larga. Dua Lipa Image zoom Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images La cantante llegó a un evento ataviada con este sexy minivestido negro con cuello halter. Jessica Biel Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images Cool y moderna lució la actriz con esta falda a rayas con abertura frontal, blusa blanca y coqueto jacket cropped, todo de Louis Vuitton. Advertisement Advertisement Advertisement Karina Banda Image zoom Mezcalent Chic y moderna lució la presentadora con este look de pantalón metálico de talle alto y croptop estampado. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

