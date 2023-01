¡Tienes que verlo! El espectacular collar de diamantes de la hija de Natti Natasha y Raphy Pina La cantante dominicana tiró la casa por la ventana y le obsequió una lujosa joya personalizada a la pequeña Vida Isabelle, de 1 añito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha es una amante de las joyas y este domingo, la cantante sorprendió a sus millones de fans al regalar a su hija Vida Isabelle un fabuloso collar de diamantes. La intérprete dominicana, quien fue la embajadora de la popular marca Pandora en Latinoamérica, compartió un video en sus redes sociales del momento especial que tuvo con la pequeña de 1 año y donde se aprecia su adorable reacción al recibir el colgante con el nombre "Vida". "Delivery especial", fue el mensaje que la también empresaria usó para publicar el clip de unos segundos en sus historias de Instagram donde cuenta con más de 36 millones de seguidores. La artista de 36 años acompañó el video con la canción "Princesa", escrita por Romeo Santos y que dedicó a la niña antes de nacer. "Gracias por compartir con nosotros este momento especial", escribió el empresario Avi Hiaeve quien diseñó la magnífica pieza y quien además ha creado otras fabulosas joyas de famosos como Maluma, Floyd Mayweather, Drake, J Balvin y ¡muchos más! Fue el 22 de mayo de 2021 cuando la artista le dio la bienvenida al mundo a su primogénita junto con su pareja, el productor Raphy Pina. Desde su nacimiento la pequeña ha derretido a las redes con su ternura y los fans han sido testigo de sus primeros pasos y lo rápido que está creciendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que Natasha además de ser madre sigue enfocada en su música y ahora está promocionando la canción "To' esto es tuyo", su nuevo sencillo que cuenta además con un videoclip filmado en Miami, producido por Mambo Kingz y DJ Luian. Este nuevo tema presenta una fusión de sonidos que incluye bachata guajira, reggaetón y música electrónica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Tienes que verlo! El espectacular collar de diamantes de la hija de Natti Natasha y Raphy Pina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.