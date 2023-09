Natti Natasha comparte mensaje sobre el amor propio y lo que "debemos desaprender" La cantante hizo una poderosa reflexión sobre el maquillaje en sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como una de las chicas más guapas del entretenimiento, nosotras siempre estamos pendientes de ver cómo Natti Natasha marca tendencia con su vestuario y maquillaje. Sin embargo, su última enseñanza no se refiere a la moda, si no al amor propio. En sus cuentas de TikTok e Instagram, la dominicana compartió unos consejos con sus fans en lo que se arreglaba y una habla directamente a las chicas que se maquillan. Natti Natasha Credit: John Nacion/Getty Images Para Natti, es muy importante que los productos no sean una forma de tapar la belleza natural, si no una manera de aumentarla y expresarse. "Si te maquillas, si te pones bonita, es para que te sientas bella tú, por dentro y por fuera", se sinceró la intérprete de "No Pare". "No es para buscar la aceptación de nadie, y eso es con mucho maquillaje, poco o sin nada". @@nattinatasha En lugar de maquillarse para satisfacer a los demás, Natti recomienda maquillarse al estilo o nivel que más felicidad le dé a cada mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Depende del dia, de la hora y como te sientas bien", se expresó.

