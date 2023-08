Inspírate con la manicura más dominicana de Natti Natasha La cantante fue la reina del desfile dominicano de Nueva York y su país natal inspiró desde su look a su manicura. ¡Mira sus uñas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo, la ciudad de NuevaYork se llenó de fiesta con los colores blanco, rojo y azul de la parada dominicana, que contó con una invitada de lujo: Natti Natasha. La cantante fungió como reina del desfile, un evento que busca promover la cultura y el folclore del pueblo dominicano en la ciudad que nunca duerme y que el pasado domingo celebró su edición número 41. Apneas 10 días después de haber lanzado su video musical No pare, que tiene como portada una fotografía suya desnuda con la que intentaron chantajearle, la artista se volcó con sus admiradores que se reunieron para poder abrazarla, saludarla y conversar con ella. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: Instagram Si nos entusiasmó su look, creado junto al estilista Oscar Montes de Oca, en el que la camisola con el escudo y la bandera dominicanos centró la atención, la dominicana ha dado más detalles de su manicura, en la que ya nos habíamos fijado en un video que compartió en Instagram presumiendo sus joyas. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: Instagram "Creo que no lo enseñé ayer pero tengo que enseñarlo", dijo la mamá de Vida Isabelle mientras mostraba una a una sus uñas, largas estilo francés, en un tono natural y puntas cuadradas blancas. Natti Natasha manicura dominicana Credit: Instagram Natti Natasha En cada una, un motivo alusivo a su tierra y a su vida. En su mano derecha lució un plátano verde, el nombre de su hija Vida en letras góticas, una güira, la bandera de República Dominicana en un pequeño corazón, y "la muñeca de barro que siempre esta en la casa allá en la república", explicó en sus historias de Instagram. Natti Natasha manicura dominicana Credit: Instagram Natti Natasha En la otra mano pudimos apreciar un salami, la bandera de Quisqueya la bella, una botella de Tasha, su propia marca de vino, el monumento de Santiago y una menta en su dedo pulgar. La cantante de Algarete vistió un pantalón de mezclilla estilo cargo de cintura baja, y un top corto blanco semitransparente, con tenis blancos de Louis Vuiton. Natti Natasha manicura dominicana Credit: Instagram Pina Records SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el cabello suelto en suaves ondas y algunos mechones de color neón, la reina del desfile optó por una maquillaje intenso en tonos cálidos, con sus ojos marcados por un delineado intenso, sombras color tierra y abundantes estañas, y los labios delineados en color marrón con acabado semimate.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Inspírate con la manicura más dominicana de Natti Natasha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.