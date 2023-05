Copia este fabuloso look rosa de Natti Natasha ¡por menos! Para inaugurar su restaurante en Miami la artista marcó tendencia con este femenino conjunto en su color favorito. Tú también puedes imitar su estilo sin afectar tu bolsillo con estas opciones Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anoche en Miami la vida tomó un bello color de rosa con la inauguración oficial del nuevo local de Sugar Factory en el que nuestra querida Natti Natasha fue la estrella principal. La cantante dominicana se asoció con los propietarios de este popular restaurante, para ofrecer una exquisita tienda de golosinas, cafetería, brunch y un menú nocturno con cócteles a base de Tasha, el nuevo espumante rosé de la artista que hace parte de su polifacético repertorio como empresaria. En Sugar Factory se reunieron diversas celebridades como Lele Pons, Mariela Encarnación, Francisca, Isabela Grutman, Andrea Meza y muchas otras para brindar y festejar en un evento repleto de fanáticos y seguidores de la estrella. El código de vestuario de la noche fue por supuesto inspirado en el rosa, que se impone en esta temporada, pero que siempre ha sido uno de los talismanes de buena energía y positivismo para Natti. Natti Natasha conjunto pink Sugar pop Credit: Getty/John Parra Nos encantó tanto su look de satín, compuesto por un conjunto de pantalón y blazer, combinado con un sencillo crop top de algodón blanco, que aquí te ofrecemos una opción bella y bastante económica con la que tú también puedes marcar tendencia en primavera. La pieza más importante y versátil a la que podrás sacar mucho partido es un blazer que luego podrás lucir con un vestido, otros pantalones, shorts e incluso prendas de jeans. Este modelo de Asos por $79 dólares nos pareció una excelente opción. asos.com Blazer risas asos Credit: Asos cortesia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y por supuesto, para que haya uniformidad en el conjunto están los pantalones compañeros, también disponibles en Asos, por $52 dólares. asos.com Pantalones rosa Asos Credit: Asos Cortesia Buscamos también un crop top blanco de algodón muy similar y nos encantó este de Old Navy por sólo $10 dólares. Oldnavy.com Crop Top blanco Old Navy Credit: Old navy cortesia Para complementar el look de la dominicana el accesorio más vistoso fue su cadena con el nombre, muy al estilo de la famosa Carrie Bradshaw de Sex and the City. Esta opción disponible en los tres tonos de oro puede ser ideal para ti y cuesta $42 dólares. myka.com Cadena con nombre Myka Credit: Myka cortesia Remató su look con una carterita de noche plateada que probablemente y puedas tener en tu closet. En cuanto a su calzado no logramos ver la opción que escogió Natti, pero suponemos que fueron unas sandalias altas en el mismo tono de su traje. También te convendrían unas en blanco o tonos metálicos, según tu gusto. ¡Con esta información ya puedes copiar su look! Rodeada de amigos en este bello ambiente Natti Natasha celebró por todo lo alto la reapertura de Sugar Factory. Si estás en Miami y te animas a visitar, la nueva locación se encuentra en el conocido edificio Firestone Garage, sobre Alton Road, en Miami Beach, a la altura de la Calle 15, en pleno South Beach. ¡Viva la vida en rosa!

