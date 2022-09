El look del día - septiembre 2, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Natti Natasha Credit: Splash News/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Francisca, Natti Natasha y Andrea Meza son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images La modelo brasileña sigue causando sensación en el Festival de cine de Venecia. Esta vez llegó a la alfombra con este espectacular vestido strapless tipo columna, de Alberta Ferretti. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Splash News/The Grosby Group Con este sexy conjunto amarillo llegó la reina de belleza a la presentación, en Miami, del nuevo disco de Romeo Santos. 2 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka Credit: Instagram/Ana Jurka Con este look de minifalda plisada y top gris, llegó la presentadora al mismo lanzamiento en Miami. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Natti Natasha Natti Natasha Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante dejó a un lado su tristeza por el encarcelamiento de su pareja y se fue a la presentación del nuevo disco de Rome Santos con este sexy minivestido negro con la espalda al descubierto. 4 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora mexicana llegó a una de las más recientes transmisiones de hoy Día (Telemundo) con este coqueto conjunto de pantalón y crop top. 5 de 9 Ver Todo Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images La actriz mexicana deslumbró en una de las galas del Festival de Venecia a la que llegó con este traje azul marino con cuello halter y cola. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Este look de minifalda negra y top verde de manga larga le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 7 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Regia lució la presentadora con este ceñido vestido negro, que con elegantes botines y una diadema multicolor. 8 de 9 Ver Todo Tessa Thompson Tessa Thompson Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images Con este original y fabuloso traje rojo con capa, la actriz se convirtió en el centro de atención durante una de las galas del Festival de cine de Venecia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - septiembre 2, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.