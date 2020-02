Así se lucieron Natti Natasha y Gloria Trevi en la Semana de la moda de Nueva York Las cantantes desfilaron como dos profesionales. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La semana de la moda casi llega a su final y no podemos dejar de hablar de la increíble participación que han tenido algunas de nuestras estrellas latinas tanto en primera fila como en la pasarela. Y no olvidemos a las modelos estrella que desde hace ya varias temporadas nos han venido representando tanto en Nueva York, como en otras ciudades del mundo dónde se realizan este tipo de eventos de moda. Ahora bien, esta temporada en La gran manzana dos de las nuestras nos sorprendieron de una manera muy grata. Hablamos de las cantantes Gloria Trevi y Natti Natasha, quienes fueron invitadas de honor para mostrar en la pasarela la colección de otoño/invierno de The Blonds y la verdad es que ambas nos dejaron impresionados con su forma de modelar. Trevi salió con un sexy minivestido dorado con llamativo corsé que le sentaba de maravilla a su figura y la hizo brillar en la pasarela. Natti también llevó un look supersexy en color rosado que incluía un body con pronunciado escote y un llamativo abrigo con vuelos. Image zoom Pero en el caso de la cantante dominicana, este no fue el único momento en que acaparó titulares durante la importante semana. Y es que también fue una de las invitadas especiales al desfile de Carolina Herrera y tuvo la oportunidad no solo de ver la nueva colección desde la primera fila, sino también de llevar uno diseño de los diseños de la prestigiosa marca. La vimos lucir un minivestido blanco de encaje con un lazo oversized, que complementó con una bufanda de piel y un elegante sombrero. Image zoom “Hoy fue un día especial para mi en el New York Fashion Week”, escribió la cantante en una foto de su look que publicó en su cuenta de Instagram. “Poder estar ahí para presenciar y apoyar a un ícono latino en el mundo de la moda como Carolina Herrera. Gracias por hacerme sentir como una reina en este hermoso vestido”. Advertisement

