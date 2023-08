Natti Natasha deslumbra como reina del desfile dominicano en Nueva York La cantante fue la estrella de la parada que celebra cada año la cultura dominicana en la gran manzana, para lo que apostó por un look sensual y urbano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas diez días después de haber lanzado su video musical No pare, como respuesta a la filtración de una foto suya desnuda, Natti Natasha vuelve a ser protagonista tras participar en la famosa parada dominicana de Nueva York. La cantante fungió como reina del desfile, un evento que busca promover la cultura y el folclore del pueblo dominicano en la ciudad que nunca duerme y que el pasado domingo celebró su edición número 41. "Sin lugar a dudas, estoy viviendo un sueño y el nombre de mi República Dominicana, y mi pueblo Santiago, viven dentro de mí", expresó la artista en un comunicado cuando se conoció su nombramiento como reina. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: Instagram Amante de la moda urbana y sensual, la artista volvió a confiar en el estilista Oscar Montes de Oca, como ya hizo para protagonizar nuestra portada digital el pasado mes de mayo. Para la ocasión, eligieron un pantalón de mezclilla estilo cargo, de cintura baja, y un top corto blanco semitransparente. Encima una camisola con el escudo de la República Dominicana en la espalda, la bandera del país caribeño en una manga y en la otra su nombre bordado en rojo y azul bajo una corona. Tenis de Louis Vuitton completaron su look. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: Instagram Con el cabello suelto en suaves ondas y algunos mechones de color neón, la reina del desfile optó por una maquillaje intenso en tonos cálidos, con sus ojos marcados por un delineado intenso, sombras color tierra y abundantes estañas, y los labios delineados en color marrón con aspecto jugoso y brillante. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: Instagram No pasaron desapercibidas sus uñas, que atravesó de distintos diseños mostraron elementos importantes de su vida. Por ejemplo, el nombre de su hija "Vida" escrito con letras góticas, una botella de Tasha, su nuevo emprendimiento, o la bandera de su país, entre otros. También llamaron la atención sus joyas, una gruesa cadena de eslabones recubiertos de diamantes y otra gargantilla más fina, de Avi & Co, además de su anillo de compromiso. La multifacética artista no dudó en bailar y saludar a todos sus seguidores, además de animar el desfile desde la carroza principal. Natti Natasha deslumbra parada dominicana Nueva York Credit: John Nacion/Getty Images Dos días antes, el viernes, fungió como anfitriona en la inauguración de un nuevo local de sus restaurante Sugar Factory en Times Square junto a Nick Cannon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del difícil momento personal que atraviesa, con su prometido Raphy Pina en la cárcel, su hija Vida Isabelle y su ambición como mujer de negocios, le dan fuerzas a la dominicana para seguir adelante y triunfando, no solo como cantante lanzando nuevos éxitos, también como empresaria. ¡Bravo!

