Natti Natasha deslumbra con este look urbano y sensual en nuestra portada digital Te traemos todos los detalles de vestuario y maquillaje con los que la artista dominicana brilló en todo su esplendor durante la sesión fotográfica para People en Español. ¡Chécalos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha engalana nuestra nueva portada digital con una conmovedora y honesta entrevista en la que nos habla en exclusiva de esta particular etapa en su vida: "Ahora me toca sola, me toca darme ánimo". Así como se lució en sus declaraciones con nuestra escritora Lena Hansen con toda su honestidad, calidez y dulzura, también brilló en todo su esplendor durante el shoot realizado para obtener el vídeo que ilustra la portada. El maravilloso resultado es por supuesto un reflejo de su belleza, pero como siempre y para cada gran artista, se encuentra detrás un gran equipo de expertos comprometidos con la misión de hacerla lucir aún más fabulosa. Natti Natasha Credit: Foto: Pina Records; Maquillaje: @missangiemar; Estilista: @omontesdeoca; Vestuario: @off____white Tuvimos la oportunidad de contar con los aportes de quienes participaron en este shoot para contarnos detalles de primera mano de su vestuario y arreglo personal que aquí te compartimos. El estilista Óscar Montes de Oca nos comenta sobre la fabulosa chaqueta que seleccionó para la artista en la portada: "Siempre tratan en la medida de lo posible de representar a Nueva York", dice. Natti siente que NYC es su segunda ciudad luego de Santiago". Por este motivo le seleccionó una chaqueta tipo "Varsity" de la famosa marca Off-White creada por el irremplazable diseñador Virgil Abloh. "Este difunto creador tenía una magia especial para perpetuar las tendencias y la cultura popular", comenta. La marca Off-White ha sido siempre una de las favoritas de "Además, el azul pastel y el blanco de la prenda le quedan de maravilla a Natti", agrega sobre la chaqueta que en la parte trasera tiene la imagen de la estatua de la libertad. La complementó con un crop top de algodón blanco y un par de jeans para reflejar una onda urbana más informal pero sin perder una pizca de glamour. Chaqueta Natti Off White Credit: Cortesia Off White El maquillaje estuvo a cargo de Angie Martínez quien conoce a la perfección los gustos particulares de la cantante de temas tan pegados como "Sin Pijama" o "Criminal" y quien la ha acompañado en grandes presentaciones como los recientes Latin American Music Awards. En entrevistas pasadas para nuestra sección Ponte Bella, Natti nos confirmó su predilección por un maquillaje que la haga lucir radiante: "Me encanta el maquillaje líquido pues la piel luce menos pesada, luce más brillosa y saludable', nos confesó Natti. Por eso la maquillista opta por bases como la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani que complementa con rubores y bronceadores líquidos, también predilectos de la cantante. "El bronzer, el contorno y el corrector para neutralizar son indispensables', comentaba también Natti. "Me gustan los tonos rosados de rubor", afirmó y es así como la maquillista recurre a menudo para complacerla al icónico rubor "Orgasm" Liquid Blush de Nars. "En los ojos me gustan siempre los tonos tierra de los más ligeros a los más fuertes", nos reveló Natti Natasha anteriormente. Para este look de la portada digital vemos cómo su maquillista utiliza una paleta en esta misma gama de marrón. Una de sus favoritas es la Master Mattes Palette, de Makeup by Mario. Por supuesto que nunca pueden faltar las pestañas fabulosas de PrimaLash. Para los labios la artista dominicana admite: "Un lápiz labial marrón y un brillo rosa o melocotón van bien con mi tono de piel", y por eso su maquillista recurre tal como vemos en nuestra portada digital, a favoritos para resaltar su boca sensual con el delineador "Cool Brown" Lipliner de Makeup by Mario y el brillo "She's an Influencer" Lipgloss de Patrick Ta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se requiere poco cuando la belleza natural se impone, más aún cuando esta belleza surge desde el interior impulsada por el carisma, el amor y la fuerza con la que Natti Natasha brilla y con la que ha compuesto su nuevo tema "La falta que me haces", que presentó en los Latin American Music Awards donde hizo llorar a muchos. Esta artista nos inspira no solo con su belleza sino con la fortaleza con la que está criando a su pequeña de dos años Vida Isabelle mientras espera se cumpla la sentencia de su esposo Raphy Pina, productor musical y empresario puertorriqueño, dueño de Pina Records, quien está encarcelado desde mayo del 2022. Como bien dice nuestra escritora Lena Hansen: "Natti ha mantenido el barco a flote sin ahogarse en sus penas"...nosotros agregamos: "Y más bella que nunca".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha deslumbra con este look urbano y sensual en nuestra portada digital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.