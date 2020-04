Danna Paola y Natti Natasha encienden las redes con el mismo bikini Ambas artistas lucen increíbles con este bikini de Fendi By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Apenas entramos al cuarto mes del año y ya hemos experimentados muchas cosas lamentables en el mundo. Ahora son mucha las personas que se mantienen en casa para evitar contagiarse con el mortal coronavirus, pero sobretodo para evitar que se siga propagando. Muchos están en casa tomando estos días para descansar, leer un libro o ejercitarse, mientras que otros les ha tocado trabajar. Pero no podemos negar que los que mejor se la están pasando son las celebridades. Muchos de ellos están disfrutando de sus mansiones en ciudades como Los Ángeles y Miami, mientras que otros se fueron a refugiar a la playa. Ese es el caso de Natti Natasha, a quien hemos visto disfrutando del mar y haciendo mucho ejercicio en un yate. Por semejante disciplina es que la artista goza de tremenda figura. Otra que también tiene una figura envidiable es la actriz Danna Paola, quien no tiene pena en mostrarla en las redes. ¿Algo que también comparte la actriz con la cantante? El mismo gusto por los bikinis. Y es que hace un tiempo vimos a la dominicana mostrando sus curvas en un diminuto bikini de Fendi y la verdad es que le quedaba increíble. Por eso alborotó las redes cuando publicó la sensual foto dónde aparece sentada en un yate y además de bikini, también luciendo un sombrero. Pero resulta que la actriz mexicana recientemente también llevó unos bikinis igual a los de la cantante. Aunque no se puede apreciar bien el bikini que tenía puesto, lo que sí es evidente es que también es Fendi y que es casi idéntico al de Natti. Ahora bien, lo que si podemos ver en ambas, es que tienen buen trasero y que los bikinis le quedan muy bien. ¿Habrá copiado la actriz a la cantante o habrá sido pura coincidencia? Advertisement

Close Share options

Close View image Danna Paola y Natti Natasha encienden las redes con el mismo bikini

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.