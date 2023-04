Los espectaculares cambios de look de Natti Natasha durante los Latin American Music Awards 2023 La cantante dominicana lució hasta cinco modelos diferentes en una noche de música y glamour en la que fungió como presentadora y estrenó una desgarradora canción muy personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del jueves se celebraron en Las Vegas los Latin American Music Awards y tuvimos la ocasión de ver a todos nuestros artistas favoritos reunidos en una alfombrar roja llena de glamour. Una de las más esperadas fue la cantante Natti Natasha, quien aunque no está pasando uno de sus mejores momentos pues acaban de confirmarle a su pareja Raphy Pina, padre de su hija Vida Isabelle que no le reducirán la condena que cumple en la cárcel, presumió su mejor sonrisa y sus mejores looks en este evento en el que también fungió como presentadora. Tras acompañar a Becky G en Coachella, la artista dominicana brilló en esta noche musical en la que lució hasta cinco atuendos diferentes, y que eligió con ayuda de la estilista Morgan Pinne. ¡No sabemos cuál nos gustó más! Natti Natasha cambios de look LAMAs Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Para posar frente a las cámaras sobre la alfombra roja eligió un vestido ceñido tejido en color arena, con cuello alto y espalda al aire de Defaïence, que combinó con grandes aretes y brazalete de dorados de la misma marca, anillos de Jennifer Fisher y zapatos nude de Giuseppe Zanotti. Mejores looks belleza Latin American Music Awards Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Fiel a su estilo de maquillaje, le vimos con un rostro impecable en tonos cálidos y ojos con un delineado intenso, un look creado por la maquillista Angie Mar, y un elaborado moño, obra de la estilista Dafne Evangelista. Natti Natasha cambios de look LAMAs Credit: Cortesía NevarezPR En su primera aparición como presentadora de la gala, la cantante de Mayor que usted optó por este vestido blanco de un solo hombro, con banda capa y cuerpo estructurado estilo bustier de Rick Owens con el que se vio radiante, y zapatos Jimmy Choo. Natti Natasha cambios de look LAMAs Credit: Cortesía NevarezPR Versátil como un camaleón, Natti escogió este sexy vestido negro de brillos de Marc Bauer con hombros caídos, sensuales aberturas en los costados y falda larga recta, que combinó cn aretes largos brillantes y sandalias de plataforma y tacón de Giuseppe Zanotti. Después se atrevió con un fabuloso enterizo de encaje de LaQuan Smith y zapatos Jimmy Choo. Ademas de ser presentadora, la dominicana también subió al escenario para presentar el tema más personal de su vida. Una canción creada en colaboración con el cantautor Mexicano Joss Favela que expresa el momento que está atravesando a casi un año de su separación forzosa de Raphy Pina. Natti Natasha cambios de look LAMAs Credit: Cortesía NevarezPR Para este increíble momento eligió un conjunto azul cobalto firmado por Gurav Gupta, con un top de cuello alto y una sola manga y una falda con detalles drapeados y cola que le hizo ver como una diosa en la tarima. En esta ocasión, dejó su cabello semirrecogido con mechones sueltos enmarcándole el rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para terminar, apareció con un look rosa de Elisabetta Franchi que combinó con tacones Piferi y joyas de Jennifer Fisher. Natti Natasha Credit: Cortesía

