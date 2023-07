El look del día - julio 25, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Francisca, Gaby Espino y Natti Natasha, son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca El look del día Credit: Instagram Veraniego y refrescante es este vestido rojo de estampado floral que la dominicana lució con cinturón fino. Sandalias transparentes y grandes argollas completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Gaby Espino El look del día Credit: Instagram Feliz con su vida se ha declarado la venezolana, quien apostó por este conjunto de aire deportivo de color gris, decorado con el famoso "smiley" y tenis Nike con toques amarillos. 2 de 8 Ver Todo Natti Natasha El look del día Credit: Instagram La cantante compartió en sus historias esta imagen con el texto "Barbie criminal" y es que luce como una muñequita con un conjunto de crop top y pantalón de tiro alto en fucsia satinado que combinó con altísimos tacones Dolce & Gabbana. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eiza González El look del día Credit: Instagram Así de divina se vio la mexicana con este ceñido vestido naranja con escote profundo y bolsito de rafia que presumió en sus historias de Instagram. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram La conductora está presumiendo mucha piel en esta edición de La casa de los famosos México y nos deslumbró con este minivestido de transparencias decorado con cristales de cuello alto y zapatos con brillos. 5 de 8 Ver Todo Andreína Martínez Founier El look del día Credit: Instagram La reina de belleza dominicana está en Santo Domingo y desde allí compartió este look de original vestido verde neón con un solo hombro, escote drapeado y minifalda con volante de tablas que acompañó de sandalias minimalistas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eva Longoria El look del día Credit: Daniel Perez/Getty Images Así de sonriente captamos a la directora en la decimoprimera edición de la Global Gift Gala, en apoyo al proyecto Casa Ángeles, un centro para niños con necesidades especiales. La mexicana posó con este sensual vestido negro de corte sirena con abertura bajo el escote y aretes largos. 7 de 8 Ver Todo Kourtney Kardashian El look del día Credit: Instagram La mayor del clan no ha podido resistirse a la Barbiemania y para ir a ver la película se enfundó en una falda pantalón fucsia, cazadora de cuero del mismo color rosado y un top negro. Lentes de sol y botas de punta completaron su look. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

