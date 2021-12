Natti Natasha nos cuenta sus planes y metas para el 2022 La cantante nos compartió cómo pasará el fin de año Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 ha sido un año transformativo para Natti Natasha, desde el nacimiento de su hija Vida Isabelle hasta el lanzamiento de su último disco, Nattividad. La cantante dominicana de 34 años nos contó cuáles serán sus planes para para el próximo año y parece que será tan fabuloso como este. "Tengo muchos planes que vienen por ahí que pronto voy a poder compartir con todos ustedes, pero la música siempre es parte de eso", explicó la interprete de "La Mejor Versión De Mí". También compartió que pasará el fin de año con su familia. "No hay nada más lindo que ese momento que puedas compartir con seres queridos", nos contó la nueva Embajadora de la popular marca de joyas Pandora. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En el vídeo (arriba) podrán oír más de los planes de Natti para el 2022.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Natti Natasha nos cuenta sus planes y metas para el 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.