Natasha Araos, expareja de Chyno Miranda, comparte detalles de su reciente operación estética La empresaria venezolana dio a conocer qué se hizo y cómo ha sido el proceso de recuperación. "Quedé demasiado contenta con los resultados". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Natasha Araos compartía con sus seguidores en las redes sociales que pasaría por quirófano en breve para una intervención muy importante que ya le tocaba hacerse. La empresaria venezolana, quien este año lanzó junto a sus socios EXVIN, un perfume para las partes íntimas masculinas, ha tomado una decisión, a pesar de todo lo que se ha dicho de los supuestos riegos que dicha operación puede traer en su salud a medio plazo. Por medio de su perfil de Instagram, la también feliz mamá contaba que había decidido dar el paso y se mostraba entusiasmada con los resultados. Natasha Araos Natasha Araos comparte su intervención quirúrgica | Credit: IG/Natasha Araos La cirugía es un reemplazo de sus prótesis mamarias después de 14 años con las suyas. Es el momento de cambiarlas, y así mismo lo hizo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre sus casi dos millones de seguidores, una gran parte son mujeres, así que se comprometió generosamente a detallarles cómo había ido la experiencia, el resultado y la cantidad que se pondría esta vez. "Me operé y me hice el reemplazo de mis prótesis. Tenía ya 14 años con mis prótesis anteriores. En ese momento me decían que tenía que cambiar las prótesis a los 10 años. Ya mañana cumplo 1 mes de operada y les puedo decir que todo fue maravilloso", contó junto a un video explicativo que muestra desde su entrada a la clínica hasta su salida y posterior revisión. La exmujer de Chyno Miranda está encantada y ha prometido seguir compartiendo detalles de esta operación en la que ha aumentado un poquito más su relleno, pero conservando la elegancia y la proporción de acuerdo a su figura.

