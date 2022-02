Natalia Jiménez: paradigma de moda y belleza

Guapa como pocas, la cantante española Natalia Jiménez conoce a la perfección lo que va con su estilo. Para nuestra edición de marzo de People en Español, nos contó sobre su filosofía de belleza. Aquí sus respuestas:

¿Qué rituales diarios de belleza te resultan infalibles?

Lavarme la cara, beber mucha agua, y usar una crema de ácido hialurónico de día y de retinol por la noche.

¿Qué pasos te resultan imposibles de obviar cuando se trata de los cuidados de tu piel?

Tres palabras fundamentales: exfoliar, hidratar y tonificar.

Eres una artista internacional que va de gira todo el tiempo por diferentes países. ¿Cómo reacciona tu piel en diferentes climas?, ¿qué haces para protegerla?

Para mí es fundamental comer bien y dormir más de 8 horas, cuando es posible. Mi piel es delicada y reactiva, así que uso protector solar y cremas de grado farmacéutico para evitar reacciones adversas.

¿Y para el cuidado del cabello?

Tomo vitaminas diarias y trato de no usar el secador o la tenaza en días libres, para que mi pelo descanse llevándolo de manera natural.

¿Cuáles son los productos sin los que no puedes vivir cuando se trata de cabello?

¡El leave in conditioner de eva+avo es genial! También me encantan los serums de Alfaparf, que me parecen maravillosos.

NO REUSE - Natalia Jimenez - March 2022 Credit: Omar Cruz

Si tuvieras que elegir, qué prefieres: ¿ir al salón de belleza o lavarte en casa?

Pues fíjate, una combinación de ambas: prefiero lavarme en casa, pero secarme [y peinarme] en la peluquería.

¿Qué tipo de maquillaje llevas en la vida diaria?

Solo me relleno un poco las cejas, me pongo máscara e hidratante labial, además de mi protector solar.

¿Cuál podrías decir que es tu filosofía de belleza?

Pues, ser bastante natural, no me gustan los maquillajes cargados, siento que es mejor mostrarte como eres a estar detrás de una pantalla de uñas y pelo que no es tuyo. Creo que también es muy importante hacer algún tipo de deporte, sobre todo para la cabeza, ayuda mucho salir a caminar, correr, hacer una rutina diaria, no importa si está lloviendo o nevando.

¿Quienes son tus diseñadores favoritos?

Benito Santos me hace sentir como una reina en el escenario con sus creaciones personales y exclusivas. Para mi, es mi favorito. Me parece que tiene una visión privilegiada sobre cómo la mujer de ahora se tendría que ver, y es uno de los diseñadores más talentosos, creativos y discretos del medio. Lo quiero mucho.

Si tuvieras que elegir dos looks tuyos del escenario que te han fascinado, cuáles serían y por qué?

El Oscar de la Renta que use cantando en los Latin GRAMMYs en 2009 blanco y negro porque era hermoso y aún lo conservo.

Y también otro conjunto que yo misma diseñe para cantar junto a Ricky Martin también el los Latin GRAMMY. Era un caftán y lo convertí en un dos piezas que se veía espectacular en el escenario.

En términos de estilo y belleza, ¿quién podría ser un modelo de inspiración para ti?

Creo que yo sola he ido creando un ideal de lo que es la belleza para mí, así que realmente no he tenido grandes influencias de belleza. He ido bastante a mi bola. Desde que era chiquitita, he sido una chica a la que no le gustaba pintarse demasiado o lucirse demasiado, pues me lucía con mi voz. Luego cuando me hice mayor, empecé a fijarme en gente que era más afín a mí en el medio, gente que tiene carreras exitosas y que alguna manera se ajustan a mi credo de que es importante mostrarte siempre como eres: ese siempre será mi lema.

¿Qué compartes con tu hija sobre tu filosofía de belleza?

Yo le inculco a mi hija la pasión por ser ella misma. Tiene un pelo rizado muy bonito y divertido. Me encanta soltárselo o también recogérselo en un moño porque es una niña muy activa. Le encanta estar en el barro, jugando en el parque y le gusta la naturaleza y demás. Si tuviera que estar manteniendo el peinado y el vestido impecable, no podría disfrutar de las cosas que le gustan y disfrutar de la naturaleza y los animales, los bichos, entonces la dejo ponerse ropa cómoda. Ella me ha salido bastante científica, le gustan los fósiles y no le interesa en absoluto verse coqueta. Tiene sus gustos propios, no le gustan ciertas zapatillas, tampoco el color rosa, no le gustan los unicornios. Es divertido porque la crio en lo neutral, en el ideal de que es un mundo sin divisiones, los niños y las niñas son iguales y pues, si no se quiere arreglar, está muy bien.

¿Cuál dirías que es el momento en tu vida en que te has sentido más bella?