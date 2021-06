Natalia Jiménez celebra el Orgullo en México con un colorido diseño de Benito Santos La cantante española recibió un premio el fin de semana en Puerto Vallarta ataviada con un diseño del mexicano Benito Santos inspirado por el arcoíris. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natalia JImenez Benito Santos Orgullo México Credit: Rafael Pulido En junio se celebra el mes del Orgullo - o Pride Month-, a nivel mundial. Una fecha en la que las comunidades LGTBIQ+ del planeta se unen para conmemorar el inicio de la lucha por sus derechos y visibilizar que la pelea por la igualdad sigue vigente y necesaria. Con este motivo, el fin de semana pasado se celebró en Puerto Vallarta un gran festival, el primero desde que se inició la pandemia, que reunió en la localidad mexicana a más de 14 mil asistentes, según el diario El Capitalino. La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de La quinta estación, quien ha lanzado recientemente un sencillo con Banda MS, recibió durante este Puerto Vallarta Pride el premio Ally Excellence Award por parte de la organización, por su apoyo constante a la comunidad LGTBIQ+. "Espero que sigan haciendo este premio muchos años más, para que la comunidad gay siga teniendo el apoyo de la gente y que sigan saliendo adelante con todo el amor del mundo", comentó agradecida la solista quien desde hace unos meses presume su amor con su manager de gira Arnold Hemkes. Para la festiva ocasión, Jiménez lució un colorido diseño del modisto mexicano Benito Santos. El conjunto estaba formado por una blusa de satín con escote profundo y mangas con volumen de color blanco, combinada con una falda plisada con los colores de la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGTBIQ+. Como accesorio, una pañoleta, también multicolor, que la cantante anudó en su cabeza. Natalia JImenez Benito Santos Orgullo México Credit: Rafael Pulido "Celebrando la vida. Viva la diversidad. Gracias Natalia Jiménez por compartir conmigo estos momentos", escribió el diseñador en sus redes sociales acompañando una foto de la artista con su modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente Santos ha compartido varios mensajes referentes al mes del Orgullo y su importancia para reivindicar la igualdad de la comunidad gay. "Empieza el mes más colorido del año; el mes de la diversidad, la inclusión, el respeto, la empatía, la NO discriminación. Siempre he creído que el amor siempre gana. Es tiempo de que como sociedad defendamos y respetemos cualquier forma de amor", ha escrito el mexicano junto a varias imágenes protagonizadas por el arcoíris. El Puerto Vallarta Pride, en el que se promueve la inclusión y el respeto, se celebra para festejar a la comunidad LGTBIQ+ que vive en la zona el último fin de semana de mayo.

