Natalia Jiménez maravilla en Venezuela con tres atuendos increíbles ¡Aquí las fotos! Entérate de los detalles detrás de estas pintas fabulosas creadas por uno de los diseñadores favoritos para la gira de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de las celebridades que siempre arrasan con su estilo, Natalia Jiménez siempre nos impresiona con sus looks elegantes y sofisticados. Desde las alfombras hasta en el escenario, la cantante española es de las artistas que se enfoca en todos los detalles de sus atuendos y su última gira no fue la excepción. Para sus tres conciertos en Venezuela, Natalia confió en el talento de Benito Santos, el diseñador que acaba de ser homenajeado en la gala del Día de Muertos de Vogue México. En el mismo evento, el talentoso mexicano también visitó a Natalia con un look rojo vivo adornado con rosas de tela. Natalia Jimenez, gira Credit: Cortesía de 11:11 Public Relations Para el escenario, Santos creó tres atuendos, todos igualmente maravillosos. Aquí vemos a la cantautora en uno de estos conjuntos, vistiendo un minivestido negro con pedreria alrededor del busto. Acentuó la prenda con un sobretodo negro adornado con plumas al estilo viejo Hollywood. Natalia Jimenez, gira Credit: Cortesía de 11:11 Public Relations En otro momento, la vimos llevando otro minivestido inspirado en los años sesentas, también con plumas. Aquí, optó por botas altas de vinilo. Natalia Jimenez, gira Credit: Cortesía de 11:11 Public Relations Y por supuesto, no pudo faltar un look inspirado en la música mexicana. Natalia lució regia en un atuendo inspirado en los trajes de los mariachis, combinando una chaqueta cropped con una falda amplia en un tono rosa. Natalia Jimenez, gira Credit: Cortesía de 11:11 Public Relations SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál fue tu look favorito?

