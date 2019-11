Natalia Jimenez, Andrea Legarreta y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Rashel Díaz y Reese Whiterspoon son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Natalia Jiménez Image zoom Mezcalent Regia y elegante lució la talentosa cantante con este traje plateado de un solo hombro. Advertisement Advertisement Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta La presentadora ya está en tono fiestero y lo demostró con este fabuloso conjunto de lentejuelas de pantalón y blusa, de BCBG. ¡Regia! Martha Julia Image zoom Mezcalent La actriz acaparó miradas con este traje blanco con llamativos vuelos oversized y detalles de encaje, que dejaba ver su esbelta figura. Advertisement Rashel Díaz Image zoom Instagram/Un nuevo día Este look de pantalón negro de piel, blusa estampada y botines hizo que la presentadora luciera muy cool y moderna. Ana Torroja Image zoom Mezcalent La querida cantante española llegó a una gala con este clásico vestido negro con abertura frontal y botas por encima de la rodilla. Cassandra Sánchez Image zoom Mezcalent La actriz mostró sus tonificadas piernas con este divertido minivestido de flecos con transparencias. Advertisement Advertisement Advertisement Jennifer Aniston Image zoom Dave J Hogan/Getty Images La actriz llegó con este clásico vestido negro a la presentación, en Londres, de su nuevo show The morning show. Reese Witherspoon Image zoom Dave J Hogan/Getty Images Cool y coqueta lució la actriz con este look de minifalda verde limón, top verde esmeralda de cuello alto y chaqueta del mismo tono. Selena Gómez Image zoom Robert Kamau/GC Images Captamos a la cantante un poco apresurada pero luciendo muy chic como siempre con este set de pantalón y camisa oversized a rayas, que combinó con tenis blancos. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

