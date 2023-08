El look del día - agosto 30, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Adrián Monroy/by Medios y Media/Getty Images Ana Claudia Talancón, Sofía Vergara y Natalia Jiménez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Ana Claudia Talancón El look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En la presentación ante la prensa de la película Viaje todo robado, la actriz posó con este vestido estilo blazer de color rojo, llamativos aretes y tacones de estampado piel de serpiente. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara <p>La colombiana sacó su lado salvaje para el show en directo de America Got Talent con este enterizo de zebra con un pronunciado escote y un fajín de brillos. </p> La colombiana sacó su lado salvaje para el show en directo de America Got Talent con este enterizo de zebra con un pronunciado escote y un fajín de brillos. 2 de 8 Ver Todo Heidi Klum El look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Coordinada con su amiga y compañera, la modelo alemana eligió un minivestido palabra de honor con estampado de cebra en franjas de lentejuelas verdes y rojas, y otras en blanco y negro, que combinó con sandalias y una gargantilla también bicolor. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Natalia Jiménez El look del día Credit: Adrián Monroy/by Medios y Media/Getty Images En México, la artista presentó Antología 20 Años ante la prensa ataviada con un vestido negro de escote en V y chaqueta estilo blazer. Como accesorios, un sombrero de ala ancha, aretes brillantes y tacones de charol. 4 de 8 Ver Todo Maribel Guardia El look del día Credit: Instagram Presumiendo pierna, la artista mexicana se vistió de rojo pasión para sus admiradores con este traje de un solo hombro y capa, que acompañó con sandalias de tacón también carmesí. 5 de 8 Ver Todo Carolina Sandoval El look del día Credit: Instagram La comunicadora bromeó sobre la posibilidad de tener una mascota posando con este adorable perrito, un vestido largo negro, cartera Chanel y plataformas, además de un medallón dorado y lentes rosados. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amal Clooney El look del día Credit: Jacopo Raule/GC Images Muy coordinada con su esposo, la abogada llegó a Venecia con un minivestido blanco con estampado gráfico de flores en negro, zapatos destalonados de rejilla y bolso de mano. 7 de 8 Ver Todo Rosie Rivera El look del día Credit: Alan Espinosa/Getty Images En el estreno de Sonido de libertad en México vimos a la empresaria con un vestido negro por la rodilla, con detalles acordonados en las mangas, y botines nude. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

