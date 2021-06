Natalia Jiménez: belleza lejos de casa ¿Cómo se las arregla la cantautora española a la hora de seguir sus rutinas de belleza mientras está de viaje? Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para un artista, las giras promocionales o de conciertos suelen sacarlos de su zona de comfort por muchas semanas y hasta meses. Es el caso de Natalia Jiménez, quien vive permanentemente en Miami pero ha estado viajando últimamente con muchísima frecuencia a México para las grabaciones de su último trabajo discográfico titulado México de mi corazón II, un álbum de duetos dedicado a las grandes canciones mexicanas, que saldrá al mercado a mediados de este año. Para compensar los efectos de los cambios de horario y las diferencias en el clima y la alimentación, que pueden afectar su piel y su salud en general, la intérprete de "Qué bueno es quererte" asegura que clave está en el descanso. "Me gusta dormir bien, y si veo que al día siguiente voy a tener un día de trabajo pesado, trato de pasar una noche tranquila y cenar ligero", dice la cantautora española. Cuando está fuera del escenario, Natalia prefiere el minimalismo y la simpleza en lo que a maquillaje se refiere. "No suelo ponerme maquillaje a diario, solamente una buena crema hidratante con SPF y me gusta hacerme mis cejas antes de ir a ningún lado", asegura la también mamá de la pequeña Alessandra Trueba Jiménez. Singer Natalia Jiménez Singer Natalia Jiménez | Credit: Courtesy Dream Team Agency En su tiempo libre, Natalia es fanática del yoga y suele realizar innumerables actividades al aire libre. "Como voy mucho en la moto, trato de lavar muy bien mi piel para limpiarla de la contaminación y polvo de la calle". Singer Natalia Jiménez practicing yoga Singer Natalia Jiménez practicing yoga | Credit: Courtesy Dream Team Agency Sobre lo que prefiere hacer para compensar sus perennes viajes y presentaciones, la cantante dice optar por aquello de que menos es más. "Soy bastante sencilla en cuanto a tratamientos y soy muy fan de la radiofrecuencia para disminuir el efecto del paso del tiempo en mi rostro", concluye. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los productos favoritos de Natalia Jiménez: SPF de la Roche Possay

Spray Termal de Avene para refrescar la piel durante el día

Jabón para la cara de la Roche Possay

Crema hidratante Neutrogena Hydroboost

